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«Нью-Джерси» победил в гостях «Рейнджерс», у Егора Шаранговича — «ассист»

20.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Нью-Джерси» победил в гостях «Рейнджерс», у Егора Шаранговича — «ассист»

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  • 20.01.2021, 10:59
«Нью-Джерси» победил в гостях «Рейнджерс», у Егора Шаранговича — «ассист»
"Прессбол"

Белорусский форвард провел на площадке восемнадцать с половиной минут.

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ "Нью-Джерси" одолел в Нью-Йорке "Рейнджерс", сообщает pressball.by.

"Дьяволы" уступили по броскам 28-50. Их вратарь Маккензи Блэквуд был назван второй звездой матча.

Первая — нападающий Джек Хьюз, забросивший две шайбы.

Белорусский форвард гостей Егор Шарангович провел на площадке восемнадцать с половиной минут и заработал ассистентский балл.

Рейнджерс — Нью-Джерси — 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Зэйджак (1) (Вуд, Суббан, 0.32). 1:1 — Крайдер (1) (Панарин, Фокс, 22.50-бол.). 1:2 — Д.Хьюз (1) (Т.Смит, ШАРАНГОВИЧ, 24.13). 1:3 — Д.Хьюз (2) (28.38). 2:3 — Зибанежад (1) (Фокс, Панарин, 32.09-бол.). 2:4 — Вуд (3) (Д.Хьюз, Палмиери, 36.00-бол.). 3:4 — Хытил (1) (Ди Джузеппе, Бучневич, 47.00).

Е.ШАРАНГОВИЧ — 18.30 игр. времени (24 смены), 1 (0+1) очко, 0 бросков, 0 по "+/-", 1 сил. прием, 2 потери, 0 перехватов, 1 блок, 0 мин штрафа.


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Белорусский форвард провел на площадке восемнадцать с половиной минут.
 
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