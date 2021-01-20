Источник материала: Хартия'97

Приток иностранных инвестиций в Россию рухнул до минимума за 26 лет 4 20.01.2021, 10:52

Зарубежные инвесторы вложили в российскую экономику лишь $1,4 миллиард.

Российская экономика продолжает терять привлекательность в глазах крупного транснационального бизнеса по мере того, как потребители беднеют, а власть продолжает санкционную войну с Западом, пишет finanz.ru .

Зарубежные инвесторы вложили в реальный сектор экономики лишь 1,4 млрд долларов против 28,9 млрд годом ранее.

Зафиксированный ЦБ приток стал минимальным с 1994 года, замечает экс-главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова. Даже после дефолта 1998 года, глобального кризиса в 2008-09 гг и аннексии Крыма в 2014-м иностранный бизнес вкладывал в реальный сектор РФ больше: 2,5, 64,8 и 17,6 млрд долларов соответственно.





Чистый баланс прямых инвестиций и вовсе оказался отрицательным: российские резиденты вложили в зарубежные компании 6,3 млрд долларов - вчетверо больше, чем экономика получила от иностранцев.

Как итог: в 2020 году Россия зафиксировала чистый отток ПИИ на 4,8 млрд долларов, который почти полностью нивелировал приток предыдущего года (6,3 млрд долларов).

Российская экономика продолжает страдать от низкого качества государственных институтов, пишут аналитики международного рейтингового агентства S&P.

Застарелые проблемы - такие, как «недостаточная независимость судебной системы» и «избирательность правоприменения», - могут усугубиться из-за реформы Конституции: она сулит «дальнейшее ослабление системы сдержек и противовесов», усиление роли госсектора и снижение конкуренции, полагают в S&P.

В этих условиях Россия продолжит терять иностранных инвесторов: чистый отток ПИИ составит 0,8% ВВП в 2021 году, 0,7% ВВП - в 2022-м и по 0,6% в 2023-24 гг, прогнозирует агентство.

Вслед за прямыми инвесторами деньги из России ускоренно эвакуируют портфельные управляющие, причем в еще бОльших масштабах, следует из статистики ЦБ РФ.

В 2020 году нерезиденты продолжили покупать российские госооблигации, хотя приток и сократился более чем в 5 раз - 4,1 млрд долларов против 22,2 млрд.

Однако все прочие сегменты финансового рынка пережили исход иностранцев, распродавших ценные бумаги на 14,1 млрд долларов.

За рубеж устремились и российские инвесторы, купившие за год иностранных ценных бумаг на 10,2 млрд долларов - почти в 5 раз больше, чем годом ранее.

Как итог: экономика пережила чистый отток частного капитала на сумму 47,8 млрд долларов. По сравнению с 2019 годом скорость вывоза увеличилась в 2,2 раза.

Накопленным итогом с 1994 года чистый отток капитала из России достиг 829,6 млрд долларов. Эта сумма превышает ВВП таких стран, как, например, Швейцария (708 млрд долларов), Саудовская Аравия (681 млрд) или Турция (650 млрд).

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