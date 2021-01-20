В Сети нашли ссылку, которая ломает компьютеры на Windows 10

Источник материала: Tut.by

Простая гиперссылка в браузере может вызвать «синий экран смерти» (BSoD) на компьютерах под управлением Windows 10. Об этом сообщает tomsguide.com .



Фото: Reuters / nypost.com

В материале ресурса говорится, что проблеме подвержены для компьютеров с Windows 10 версии 1709 и выше. Система «падает» с ошибкой при вводе ссылки в браузерах Chrome, Firefox и Brave.

Эта ссылка, по словам специалистов, не открывает какой-либо сайт, а указывает браузеру на необходимость просмотреть внутреннюю файловую систему ПК. Такая возможность по умолчанию есть во всех основных браузерах. У некоторых пользователей при однократном переходе по ссылке просто вызывался BSoD, многократное повторение приводило к постоянной перезагрузке ПК с попытками его автоматического восстановления.

Сама ссылка выглядит так — еще раз напоминаем, что лучше ее не вводить:

Проблема, скорее всего, в том, что Windows 10 рассматривает путь к файлу как команду и ожидает дальнейших указаний от юзера. Если их не следует, система «падает». При этом заявлено, что ссылку может ввести любой пользователь, а не только тот, у кого есть административные привилегии.