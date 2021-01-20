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Если вы еще не видели мемы о «дворце Путина», вы отстали от жизни. Рассказываем, что произошло

20.01.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете новый мем — «дворец Путина». Пользователи упражняются в остроумии, придумывая шутки. А TUT.BY по традиции показывает лучшие из них и объясняет, откуда вообще все началось.

Что такое «дворец Путина»?

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) опубликовал на YouTube расследование о дворце, который расположен у Черного моря. По предположениям фонда, недвижимость принадлежит президенту России Владимиру Путину и ее оценочная стоимость — 100 миллиардов российских рублей (примерно 1,35 млрд долларов).

ФБК показывает документы, которые утверждают, что обсуждаемый особняк — самый большой частный дом на территории России. Его площадь действительно огромна — 17 691 метр квадратный. По словам Навального, там может уместиться 39 княжеств Монако.

На территории расположились ледовый дворец (дополнительная пасхалка для белорусов), церковь, чайный домик, подземный тоннель с выходом к морю, казино и театр. Рядом — виноградники и устричная ферма. В видео также были показаны поэтажные планы дворца. В общем, все это и возбудило пользователей Сети.

А вот и мемы на эту тему


Фото: Twitter-аккаунт @dnbstepper

Скриншот: Twitter-аккаунт @aglibirdi

«Вся Россия — дворец Путина, а мы в нем — комната для грязи», — написал в Twitter пользователь с ником EDVVVARD.

 
 
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Показываем смешные мемы о «дворце Путина» и объясняем, откуда они взялись.
 
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