|
Платим мало? В ЖКХ рассказали, сколько белорусы тратят на «коммуналку»
Источник материала: Onliner
Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель заявил, что белорусы возмещают затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг на 83,2%. «По всем оказываемым жилищно-коммунальным услугам, за исключением услуг по подогреву воды и отоплению, в целом в стране обеспечена полная окупаемость платежами населения. Исходя из этого уровень возмещения населением затрат по ЖКУ оценивается на уровне 83,2%», —
По словам Хмеля, оплата ЖКУ занимает относительно небольшую долю в расходах белорусской семьи. В 2016—2020 годах на эти цели из семейного бюджета тратили от 4,7% до 4,9% (расчеты для семьи, где работают два человека, которые получают среднюю по стране зарплату).
— Если в сравнении — в странах Прибалтики платят от 20% до 35% ежемесячного заработка за жилищно-коммунальные услуги, в РФ — около 11%, в Украине эти платежи до 40%, — сказал он.
Особые вопросы вызывает статистика по Украине. Например, согласно
Сколько процентов от доходов вашей семьи вы тратите на «коммуналку»?
Чтобы сделать свой выбор,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель заявил, что белорусы возмещают затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг на 83,2%. «По всем оказываемым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)