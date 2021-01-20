Платим мало? В ЖКХ рассказали, сколько белорусы тратят на «коммуналку»

Источник материала: Onliner

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель заявил, что белорусы возмещают затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг на 83,2%. «По всем оказываемым жилищно-коммунальным услугам, за исключением услуг по подогреву воды и отоплению, в целом в стране обеспечена полная окупаемость платежами населения. Исходя из этого уровень возмещения населением затрат по ЖКУ оценивается на уровне 83,2%», — цитирует Андрея Хмеля БЕЛТА. Он также озвучил цифры, согласно которым белорусская семья в процентном соотношении тратит меньше наших соседей, однако эта статистика вызывает вопросы.

По словам Хмеля, оплата ЖКУ занимает относительно небольшую долю в расходах белорусской семьи. В 2016—2020 годах на эти цели из семейного бюджета тратили от 4,7% до 4,9% (расчеты для семьи, где работают два человека, которые получают среднюю по стране зарплату).

— Если в сравнении — в странах Прибалтики платят от 20% до 35% ежемесячного заработка за жилищно-коммунальные услуги, в РФ — около 11%, в Украине эти платежи до 40%, — сказал он.

Особые вопросы вызывает статистика по Украине. Например, согласно инфографике украинского портала «Слово и Дело» в 2019 году среднестатистическая семья в стране тратила 17,8% от общего дохода. В России, по данным аналитиков Сбербанка, из бюджета семьи в 2019 году в среднем на оплату услуг ЖКХ уходило 9% доходов.

Сколько процентов от доходов вашей семьи вы тратите на «коммуналку»?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Меньше 5% Около 10% Примерно 15% Где-то 20% Больше 30% Не меньше 50% Не считал Голосовать