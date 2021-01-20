ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Платим мало? В ЖКХ рассказали, сколько белорусы тратят на «коммуналку»

20.01.2021 11:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель заявил, что белорусы возмещают затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг на 83,2%. «По всем оказываемым жилищно-коммунальным услугам, за исключением услуг по подогреву воды и отоплению, в целом в стране обеспечена полная окупаемость платежами населения. Исходя из этого уровень возмещения населением затрат по ЖКУ оценивается на уровне 83,2%», — цитирует Андрея Хмеля БЕЛТА. Он также озвучил цифры, согласно которым белорусская семья в процентном соотношении тратит меньше наших соседей, однако эта статистика вызывает вопросы.

По словам Хмеля, оплата ЖКУ занимает относительно небольшую долю в расходах белорусской семьи. В 2016—2020 годах на эти цели из семейного бюджета тратили от 4,7% до 4,9% (расчеты для семьи, где работают два человека, которые получают среднюю по стране зарплату).

— Если в сравнении — в странах Прибалтики платят от 20% до 35% ежемесячного заработка за жилищно-коммунальные услуги, в РФ — около 11%, в Украине эти платежи до 40%, — сказал он.

Особые вопросы вызывает статистика по Украине. Например, согласно инфографике украинского портала «Слово и Дело» в 2019 году среднестатистическая семья в стране тратила 17,8% от общего дохода. В России, по данным аналитиков Сбербанка, из бюджета семьи в 2019 году в среднем на оплату услуг ЖКХ уходило 9% доходов.

Сколько процентов от доходов вашей семьи вы тратите на «коммуналку»?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель заявил, что белорусы возмещают затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг на 83,2%. «По всем оказываемым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Если вы еще не видели мемы о «дворце Путина», вы отстали от жизни. Рассказываем, что произошло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by