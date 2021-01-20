«Фрида», «Лучшее предложение», «Ван Гог». Лучшие фильмы, чтобы полюбить искусство

Источник материала: Onliner Школьные экскурсии по художественным музеям нужно приравнивать к жестокому обращению с детьми: какие еще Ван Гоги, Шишкины и Рембрандты, когда уже доступно новое событие в Fortnite? То же самое и с классической литературой: насколько рано читать в старших классах «Войну и мир», настолько же поздновато лет в 30 браться за «Над пропастью во ржи». Словом, всему свое время, а когда и как — здесь уже все индивидуально. Хорошим триггером для изучения искусства могут послужить фильмы, которые в понятной форме рассказывают о нем. Искусствовед Никита Монич составил для VOKA и Onliner подборку фильмов, которые и развлекают зрителя, и помогают лучше разбираться в картинах.

Никита Монич — белорусский экскурсовод и лектор. Никита учит детей ходить в музеи с удовольствием, а взрослых — потреблять искусство с пользой.





Вокруг картин происходит много всего интересного — и с точки зрения желтого таблоида, и с позиции вечности, и в плане образования, истории, социогуманитарных наук, сложных взаимоотношений между художником и обществом. А еще есть мир бытования произведений искусства, которые волнуют десятки тысяч людей и стоят миллионы долларов. Это превращает картины в спецобъекты, а их хранителей — в особых людей.

Конечно, всем нам интересно посмотреть на какой-то таинственный мир. Что такое подделка и оригинал, как на нас может воздействовать объект искусства, насколько глубоки могут быть чувства между этим объектом и человеком? В фильме «Лучшее предложение» все это очень хорошо закручено.





Фактически перед нами триллер с саспенсом, интригой и очень удачной дистанцией между зрителем и пониманием происходящего. То есть вы до самого конца не понимаете, что происходит и почему. При этом все время есть дистанция, на которой уже очень интересно, но еще недостаточно понятно. Сохранить такой баланс очень сложно, но создателям фильма это удалось. Еще здесь классные съемки, хорошая актерская работа и аристократичный Джеффри Раш (капитан Барбоса из «Пиратов Карибского моря») в главной роли.

Кинематограф режиссера Питера Гринуэя — это настоящее искусство. Он скрупулезно выверяет каждый кадр, выстраивает их, как картины. Гринуэй взял шедевр Рембрандта «Ночной дозор» и показывает нам детективную историю, где художник с помощью этой картины рассказывает об убийстве. То есть в символике картины отображена история, которая воспроизводится в ходе фильма. Получилось удивительное сочетание театральной условности (половина сцен происходит как будто на сцене театра) и натурных съемок — в чистом поле.





В результате у нас синтез четырех вещей: живописи, театра, кинематографа и бытовухи той эпохи. Все это Гринуэй очень удачно миксует и рассказывает странную и непонятную историю, которая только к концу начинает как-то проясняться. Кстати, если кажется, что во время просмотра вы потеряли суть происходящего, не спешите открывать «Википедию»: все разгадки будут, запаситесь терпением.

Из плюсов для фанатов Питера Джексона — можно увидеть, откуда растет образ Бильбо в «Хоббите». У актера Мартина Фримана (он же доктор Ватсон в бесподобном «Шерлоке») здесь такая же прическа и штаны. Поэтому первые пять минут, когда смотришь «Тайны „Ночного дозора“», мысль такая: «Да это же Бильбо, какой еще Рембрандт?!» Скорее всего, эта роль Фримана — одна из причин, по которым его взяли в экранизацию «Хоббита».

В чем сильная сторона фильма? Помимо эстетики и детективной истории, здесь в значительной степени показана обыденность далекой эпохи. Через разговоры о сексе, смерти и других вещах, которые подаются очень буднично, ты понимаешь, каким было то время. А заодно узнаешь еще одну важную функцию живописи: она позволяет заглянуть в другое пространство или посмотреть на окружающее глазами другой эпохи.





Мы поколение соцсетей, у нас все должно двигаться и свайпаться. Потом мы приходим в музей и такие: «Что за ерунда? Почему картины просто статичные?» Зато если ты можешь находиться в музее и тебе там комфортно, значит, ты умеешь воспринимать визуальные образы и как в соцсетях, и как они были представлены, например, в XIX веке. А у условных конкурентов по LinkedIn, скорее всего, только один формат восприятия.

Продолжаем тему детективов: все-таки жанр популярен у массового зрителя. «С любовью, Винсент» стоит особняком. Более сотни художников делали масляные эскизы, которые становились каждым кадром. Весь фильм — анимация маслом по заранее отснятому материалу. Авторы фильма подобрали актеров, похожих на персонажей картин, сделали раскадровку, отсняли действующих лиц и потом отрисовали маслом целый фильм. Говорят, для создания ленты понадобилось 65 тыс. картин.





Пожалуй, что-то близкое можно найти в мультфильмах Александра Петрова. Его работы написаны маслом по стеклу. И поскольку масло сохнет долго, работать получается удобно, если так можно сказать: написал картину, сделал фото — пока краски не высохли, можно подкорректировать и снять следующий кадр.

По форме мы имеем детектив. Через год после смерти Ван Гога сын почтмейстера просит отвезти письмо Тео, брату Ван Гога. Далее события закручиваются весьма лихо. Это интересная история о людях и попытка показать самого Ван Гога — каким он был, в какой среде жил в последние годы. Вспомните «Пиратов Карибского моря»: «У тебя есть ключ?» — «Нет, лучше: рисунок ключа!» И мы получаем тот самый рисунок ключа к творчеству, художественному языку Ван Гога. А сделан он очень динамично и в присущей гению художественной манере.

Для понимания художника недостаточно посмотреть на одну его картину. Что-то внятное можно понять, лишь если мы увидели много произведений. Так мы находим общее и различное, удачное и неудачное, что нас волнует и что оставляет равнодушным. Этот же принцип работает на художниках одного круга, страны, эпохи. Соответственно, возможность сравнить разные произведения Ван Гога и понять его творчество — классный ключ к искусству как самого Ван Гога, так и постимпрессионистов вообще.





Фильм сделан добротно и как аттракцион (то есть его просто приятно смотреть), и как настоящее художественное произведение. В нем прослеживается глубокая, литературная история. Наконец, очень советую посмотреть мультфильмы Александра Петрова. Они очень хорошо показывают взаимодействие мультипликации, живописи и кинематографа.

Фильм достоин пребывания на Олимпе уже просто ради Сальмы Хайек. А когда добавляется еще и отличная роль Альфредо Молины, который играл Диего Риверу, удачное появление Антонио Бандераса и красивое отображение целой эпохи… Фильм точно нельзя пропускать.

Фрида — успешная и известная художница с непростой судьбой. Фильм показывает становление героини, момент тяжелой аварии и период восстановления после травм, когда она и начала писать картины. Потом героиня выходит замуж за Диего Риверу, причем становится куда более известной, чем сам Ривера. То есть, конечно, специалисты его знают, но обыватели скорее вспомнят о нем с формулировкой «А, это который муж Фриды».





Это такая голливудская история, которая классно рассказывает об очень необычном человеке — и делает это ярко, благо творчество Фриды дает все нужные основания. И еще в фильме чудесная музыка: лента получила «Оскар» за лучший саундтрек, и, поверьте, вы захотите добавить себе плей-лист с песнями из «Фриды».





Большой и очень красивый фильм с чудесной актерской работой Энрико Ло Версо, исполнившего роль Микеланджело. Фильм стоит на двух китах: в меньшей степени на эпохе и в большей — на личности Микеланджело. История персонифицирована, рассказ ведется от лица самого героя и Джорджио Вазари — историка, который первым написал крупную работу о великих художниках Ренессанса.

Фильм — биографический рассказ, который шаг за шагом иллюстрируется произведениями, костюмными зарисовками и, конечно, самим рассказом этих двух персонажей. «Микеланджело. Бесконечность» — фильм про не самого счастливого человека. Он сжигаем своими амбициями и стремлением к совершенству, желанием всем все доказать. История красивая, но она вызывает эффект горечи, которая смягчается мыслью о создании вечного искусства.





Фильм немного наследует традиции «Божественной комедии», где Данте помещает персонажей в особые условия, словно вызывая их в каком-то спиритическом сеансе. Это дает возможность в любой момент обратиться к ним и поговорить. Вазари все время существует в некоем пустом большом зале, а Микеланджело находится в пространстве с озером, огромными глыбами мрамора. Получается волшебное пространство, где мы словно говорим с духом.





Отдельный плюс фильма — вы познакомитесь со множеством произведений Микеланджело, кроме тех, что и так знаете. Сикстинская капелла, Давид, Пьета — собственно, а что еще мы знаем из Микеланджело? А вот, оказывается, есть еще очень много интересного. И фильм расскажет об остальных шедеврах мастера.

Этот фильм — самый сложный в нашей подборке, но не спешите от него отказываться. При разговоре о нем следует начать с другого фильма режиссера Александра Сокурова. Называется он «Русский ковчег» (да, это не только песня Монеточки). В идеале сперва нужно посмотреть его, а уже потом — «Франкофонию».





«Русский ковчег» снят как будто одним кадром, словно без монтажных склеек. На самом деле они есть, но всего две. То есть как в «Бердмене», только снято раньше и еще круче: длина кадра — примерно полтора часа. Мы наблюдаем путешествие по залам Эрмитажа с сотнями актеров. Сокуров поставил фильм как огромный спектакль, механизм, с сотнями людей в костюмах разных эпох, которые рассказывают об истории России через коллекцию Эрмитажа и его здания.

Так вот, «Франкофония» — рассказ Сокурова про Лувр в эпоху нацистской оккупации. И это очень сложно устроенное, рваное и поэтичное повествование о нескольких вопросах. Что такое вечное? Можно ли считать искусство вечным? А что может уничтожить его? Чего на самом деле стоит сохранение искусства?





Один из главных персонажей фильма — директор Лувра, который сотрудничает с нацистами. Ему приходится это делать, чтобы сохранить величайшие произведения Франции и всей Европы. Можно ли из-за этого идти на коллаборацию? И здесь заметны параллели с историей Франции вообще. Париж не разрушили, искусство сохранили — но при этом сотрудничали с нацистами, позволяли уничтожать евреев. Допустимо ли такое? Все эти вопросы поданы мягко и красиво. Сперва фильм кажется сумбурным, но, если смотреть внимательно, замечаешь, насколько он выверен, прострочен и качественно сделан. Наверное, из всей подборки «Франкофония» — самая сложная история.

Некоторые из этих фильмов развлекут, некоторые образуют, но главное — их объединяет набор подсказок: зачем, как и во имя чего ходить в музеи. Почему нужно тратить свое время на потребление чего-то непонятного, что не меняется из года в год? Фильмы из подборки дают на это ответ. Что еще лучше, в фильмах будут намеки, зачем лично вам, читатели, это нужно. Приятного просмотра!

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