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В районе метро «Партизанская» на время замерли трамваи и троллейбусы. И вот из-за чего

20.01.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши читательницы сообщили в чат-бот Onliner о локальном коллапсе электрического общественного транспорта в районе станции метро «Партизанская» в Минске. Работа трамваев и троллейбусов остановилась на некоторое время. В «Минсктрансе» рассказали о причинах произошедшего.

— Стоят трамваи и троллейбусы, начало Плеханова, перекресток с Партизанским. Стоит весь электротранспорт, добраться можно только автобусом из Серебрянки до метро, — сообщила одна из читательниц.

— В Серебрянке по улице Плеханова стоят троллейбусы и трамваи. В обе стороны. Возле самого метро «Партизанская» производятся ремонтные работы, — подтвердила другая.

В районе метро «Партизанская» на время замерли трамваи и троллейбусы. И вот из-за чего

Актуальную информацию оперативно предоставили в «Минсктрансе».

— С 9:01 на улице Плеханова — улице Долгобродской в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения трамваев на маршрутах №3, 6, 7, 9. Движение трамваев маршрутов №3, 6, 7 было организовано до разворотного кольца «Станция метро „Тракторный завод“», — рассказали там.

В районе метро «Партизанская» на время замерли трамваи и троллейбусы. И вот из-за чего

Это трамваи. А с троллейбусами-то что случилось?

— С 9:27 из-за отключения напряжения на контактной сети для проведения работ остановлено в обоих направлениях движение троллейбусов на маршрутах №35, 35д. Движение было организовано по улице Ванеева, проспекту Рокоссовского. Был организован временный автобусный маршрут №909 (ДС «Серебрянка» — станция метро «Тракторный завод»), — проинформировали в «Минсктрансе».

Там добавили, что движение транспорта было возобновлено в 10:30.

Это не единственная проблема, возникшая утром в столице с общественным транспортом.

С 8:40 на улице Якуба Коласа — улице Калинина в обоих направлениях из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1, 5, 6, 11. Движение было организовано: №5 — до разворотного кольца «Змитрока Бядули»; №1, 6, 11 — до диспетчерской станции «Озеро». Был организован временный автобусный маршрут №906 (ДС «Карбышева» — Красная). По информации «Минсктранса», в 9:15 движение было возобновлено.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

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Теги: Минск
 
 
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Наши читательницы сообщили в чат-бот Onliner о локальном коллапсе электрического общественного транспорта в районе станции метро «Партизанская» в Минске. Работа...
 
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