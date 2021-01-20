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Экс-премьер Франции предстал перед судом из-за контрактов на поставки оружия

20.01.2021 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Во Франции начался суд над бывшим премьер-министром Эдуаром Балладюром и Франсуа Леотаром, занимавшим в его правительстве пост министра обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI. Бывших топ-чиновников обвиняют как соучастников хищения денег при заключении контрактов на поставку французских вооружений Пакистану и Саудовской Аравии.

В ходе расследования дела о теракте в пакистанском Карачи в 2002 году удалось обнаружить спорный источник финансирования избирательной кампании Балладюра, когда он в 1995 году безуспешно боролся за пост президента со своим однопартийцем Жаком Шираком.

С 1993 по 1995 год Балладюр занимал пост премьер-министра при президенте Франсуа Миттеране. В 1994 году Франция заключила пять соглашений с Пакистаном и Саудовской Аравией, в том числе и контракт о продаже Пакистану подводных лодок на сумму более 826 млн евро.

Заключение соглашения проходило при посредничестве двух бизнесменов, предложенных министром обороны - Зияда Такиеддина и Абдулы Рахмана эль-Ассирии.

Предполагается, что посредники получили комиссионные в размере около 4% от суммы сделки. Часть этих средств затем была нелегально переведена во Францию. По версии обвинения, эти деньги в 1995 году пошли на финансирование предвыборной кампании Балладюра. Следствие заявляет, что посредничество бизнесменов было необязательным для заключения сделки.

Адвокаты Балладюра настаивают на невиновности подзащитного. По их версии, деньги, поступившие в бюджет предвыборного штаба, были получены в результате добровольных пожертвований или от продажи сувенирной продукции, в частности, футболок, во время встреч с избирателями.

 
 
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Во Франции начался суд над бывшим премьер-министром Эдуаром Балладюром и Франсуа Леотаром, занимавшим в его правительстве пост министра обороны.
 
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