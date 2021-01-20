Россия в 2020 году стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Китай

Источник материала: АФН

Российская Федерация в 2020 году заняла второе место после Саудовской Аравии в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай.

Как сообщило в среду Главное таможенное управление КНР, за 12 месяцев Пекин закупил у Москвы более 83,57 млн тонн нефти, передает ТАСС.

По данным ведомства, стоимость приобретенного у России энергоносителя превысила 27,3 млрд долларов. Аналогичные показатели саудовских поставщиков составили 84,92 млн тонн и 28,05 млрд долларов соответственно.

Далее в рейтинге следует Ирак - в минувшем году он продал в Китай 60,11 млн тонн нефти стоимостью 19,17 млрд долларов. Затем в списке фигурируют Бразилия (42,18 млн тонн), Ангола (41,78 млн тонн) и Оман (37,83 млн тонн).

Судя по статистике, за последние полгода США активизировали экспорт углеводородов в КНР: до июля они не входили в первую десятку ключевых поставщиков нефти в Китай, а по показателю только за декабрь заняли четвертое место, потеснив Кувейт и Ирак.