Политолог и социолог Сергей Николюк ищет ответа на извечный вопрос: что делать?





Шестидесятники в годы хрущевской оттепели были озабочены проблемой физиков и лириков. Проблема, как позднее стало понятно, оказалась высосанной из пальца, т.к. природа междисциплинарна. Никакого разделения внутри себя на гуманитарную и естественную сферы она не содержит.





Это истина открылась поэту Александру Галичу, когда у въезда в дом отдыха «Серебряный бор» он обнаружил столб с делениями, колесиком и проволокой. С одной стороны столба проволока уходила в землю, с другой — к ней была подвешена гиря.





Простое как лапоть, но одновременно гениальное творение рук человеческих играло важную роль в жизни постояльцев «Серебряного бора». Оно позволяло определять уровень заполнения ассенизационной ямы. Люди просвещенные, например, такие, как сторож дома отдыха, именовали его «говномером».





Потрясенный поэт посвятил ему философский этюд «Пейзаж», в котором и показал всю надуманность противостояния физиков и лириков:





Все было пасмурно и серо,

И лес стоял, как неживой,

И только гиря говномера

Слегка качала головой.

Не все напрасно в этом мире,

(Хотя и грош ему цена!),

Покуда существуют гири

И виден уровень говна!





В Беларуси, как было недавно заявлено на официальном уровне: «совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов». Но нормальная не означает идеальная. Нам есть куда стремиться. Поэтому вопрос «Что делать?» для большинства белорусов по-прежнему актуален.





Должен предупредить читателей, что универсальным ответом на столь судьбоносный вопрос автор не располагает. Да и существует ли подобный ответ в природе? Не зря же в цитате говорится о демократии как о процессе, а процессы одноразовыми действиями ни притормозить, ни ускорить.





Но курочка по зернышку клюет, а начинать клевать никогда не поздно. Рекомендую воспользоваться подсказкой Галича и для начала овладеть навыком… различать уровень говна. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд, несмотря на то, что родное государство для народа средств для установки говномеров не жалеет.





Как в романе Оруэлла

Согласно советскому и американскому психологу и математику Владимиру Лефевру, существует два типа этических систем. В первых, в отличие от вторых, отсутствует четкая граница между добром и злом.





Жители первой этической системы чем-то напоминают Адама и Еву до того, как они вкусили от древа Добра и Зла. Лишенные четких критериев для оценки не только политических, но и бытовых явлений действительности, они легко попадаются на крючки государственной пропаганды.





В качестве свежего примера достаточно обратиться к телеканалу «Беларусь 1», который 9 января устами человека, претендующего на звание политолога, сообщил следующее: «…если мы посмотрим, как некоторые политики сравнивают то, что происходит в Америке и Беларуси: здесь белорусских протестующих, которые пытались захватывать административные здания, избирательные комиссии, они называют борцами за демократию. А тех, кто пытались взять штурмом Капитолий, они называют фашистами, автократами, сторонниками тоталитаризма и прочее».





Вот такая параллель. Казалось бы, все разложено по полочкам. Не жуй, не глотай, только брови подымай. Но 11 января из самого авторитетного источника в стране поступает противоположная оценка событий в Беларуси: «У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии…».





Так у нас захватывают или не захватывают, штурмуют или не штурмуют? Правильный ответ всегда ситуативен. Тут как в романе Джорджа Оруэлла: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».





Отсутствует граница между мирным протестом и разгулом насилия, сопровождаемого штурмом правительственных зданий. Отсутствует граница между реальными избиениями демонстрантов и между имитацией следов побоев с помощью синей краски.





Продолжать можно до бесконечности, но главное — это отсутствие границы между народным суверенитетом (см. статью 3 Конституции) и суверенитетом конкретной персоны.





Сословная справедливость

Божий дар не следует путать с яичницей, а демократию с ее имитационными аналогами. Без слов-гирек тут не обойтись. Вспомним писателя Михаила Салтыкова-Щедрина: «На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались…»





И через полтора столетия слово «патриотизм» продолжает выполнять роль гири. Разумеется, жизнь не стоит на месте, и в начале третьего десятилетия XXI века уровень говна оно фиксирует не в одиночестве.





Предлагаю обратить внимание на слово «единство». На наших глазах оно входит в моду. Уверяю, скучать не придется. Как-никак наступивший год у нас объявлен годом народного единства, и в начале февраля всех наш ждет увлекательное зрелище, когда отобранные по десятилетиям отработанной методике делегаты, будут демонстрировать не просто народное единство, но единство народа и власти.





Белорусское общество, как и его советский и досоветский предшественник не утратил своей сословной природы. Сословия, согласно российскому социологу Симону Кордонскому, не следует путать с классами. Цитирую: «Понятие классов используется для описания иерархий в отношениях потребления, в то время как понятие сословий введено для описания иерархий служения, или обслуживания, прав и привилегий».





В сословном обществе — сословная справедливость. Подобно тому, как помещик мог выпороть своего дворового на конюшне, так сегодня представитель служивого сословия имеет право пристрелить наглеца из низшего сословия, осмелившегося «целенаправленно стоять перед милицией».





Сословная справедливость не предусматривает распределения ресурсов по принципу «каждой сестре по серьге». Поэтому нет боле бессмысленного занятия, чем сравнивать доходы инженера и «космонавта», наделенного правом раскрашивать тело инженера синей краской. В сословном обществе ресурсы распределяются в соответствии с положением в сословной иерархии.





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Какой же из всего вышесказанного следует вывод? Он прост. Чтобы видеть уровень говна, следует вкусить от древа Добра и Зла. Непростая это задача, но она первая в ряду задач, которые в ближайшие годы белорусам предстоит решить.