БФСС: «Мы планируем добиться от УЕФА дисквалификации руководства АБФФ и наказать тех, кто нарушает права и свободу волеизъявления в белорусском футболе»





Глава АБФФ под угрозой санкций









«Друзья, вся мировая пресса снова наша! И, наверное, не осталось изданий, инстаграмов и телеграмм-каналов, которые не написали бы сегодня о том, как белорусы объединившись отменили Чемпионат мира по хоккею. Вы – невероятные! Информационная кампания по отмене ЧМ – блистательная.





Помните, как все начиналось 6 месяцев назад?





Как только на спортсменов начали давить и увольнять, они быстро собрались, создали движение SOS_BY, письмо Свободных Спортсменов и Фонд спортивной солидарности.





Дальше мы добились того, что МОК ввел бессрочные санкции против НОКа Беларуси и запретил въезд Лукашенко на Олимпийские игры. ⠀





Фонд уже оказал денежную помощь репрессированным атлетам на сумму >$100 000 и финансирует подготовку Свободных атлетов к Играм в Токио.





А вчерашний вечер и решение ИИХФ – это историческое событие для всего мирового спорта. И уверены, что кейс по спонсорам попадет во все учебники по маркетингу.





Что дальше?





А дальше – больше! Мы планируем добиться дисквалификации руководства Белорусской федерации футбола от УЕФА и наказать тех, кто нарушает права и свободу волеизъявления в белорусском футболе.





Мы активно работаем над переносом этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси.



