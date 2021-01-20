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Как ИТ-компании будут решать вопрос с повышением подоходного налога: результаты опроса
Источник материала: Tut.by
С 1 января
Как говорится в предисловии к
Поэтому клуб предложил 250 руководителям ИТ-компаний Беларуси ответить, к какому решению по компенсации повышения подоходного налога они склоняются.
Кто принял участие
В структуре ответивших преобладают компании, оказывающие услуги аутсорсинга или аутстаффинга — 78% опрошенных, 18% составляют — продуктовые компании, а у 4% компаний смешанная модель бизнеса.
Число компаний, участвующих в опросе, с численностью сотрудников до 20 человек — 28%, от 21 до 50 человек — 36%, от 50 до 200 человек — 27%. 1% опрашиваемых компаний имеет в своем штате свыше 500 человек. В некоторых вопросах ответы варьировались в зависимости от численности сотрудников.
85% опрошенных — члены ПВТ, а 15% — нет.
Что ответили участники опроса
Если смотреть результаты в общем, то чуть более половины опрошенных компаний — 52% планируют компенсировать повышение подоходного налога за свой счет. Пятая часть респондентов — 20% перенесли повышение на сотрудников полностью, а 13% компаний решили разделить повышение в различных пропорции 50/50. Для 15% ИТ-компаний этот вопрос не актуален, так как они не состоят в ПВТ.
Диаграмма ниже показывает результат самого главного вопроса исследования: какое решение по подоходному налогу принимают компании-члены ПВТ?
Компенсировать налог за счет компании будет больше половины компаний — 62%, полностью налог перенесли на сотрудников только 20% и еще 15% компаний приняли решение поделить налоговое бремя 50/50.
А как будут компенсировать повышение налога в самых крупных ИТ-компаниях?
А чтобы узнать решение по подоходному налогу в самых крупных ИТ компаниях Беларуси, авторы опроса дополнительно собрали информацию из СМИ и отраслевых чатов. По этим сведениям получается следующая картина:
Компенсируют налог
Не компенсируют налог
ISsoft еще не приняли решение, GP Solutions и Leverice пока тоже не определились.
Как отмена льготы по подоходному налогу повлияет на деятельность компании
В опросе компании также попросили ответить, как повышение налога отразится на их дальнейшей трудовой деятельности?
Самый популярный пункт — для нас ничего не изменится. На втором месте — ожидается снижение прибыли более, чем на 4%. Третье место — еще один довод в пользу релокации.
Далее по популярности идут варианты: увеличение заработной платы разработчиков «брутто», переход на зарплату «брутто» вместо «чистыми», уменьшение объема бонусов для сотрудников. Наименее популярный вариант — использование альтернативных схем оплаты в том числе с переводом сотрудников на ИП и тому подобное.
70% опрошенных респондентов ожидают ухудшение условий для ИТ бизнеса в Беларуси, в том числе дальнейшее повышение налогов.
28% респондентов думают, что больше изменений не будет и условия останутся прежними.
Лишь малая доля опрашиваемых (2%) имеет позитивный настрой. Руководители этих компаний считают, что условия будут улучшаться, и подоходный налог снизят.
Краткие выводы
В опросе участвовали в основном экспортно ориентированные компании, которые занимаются аутсорсингом и аутсаффингом — 78% респондентов. Подавляющее большинство компаний из опроса, а именно, 85% — члены ПВТ, при этом все компании в опросе с численностью сотрудников более 50 человек являются резидентами ПВТ.
Среди компаний-членов ПВТ 62% планируют компенсировать повышение подоходного налога за свой счет полностью, 15% компаний-членов ПВТ разделили дополнительную налоговую нагрузку пополам и 23% компаний перенесли повышение на сотрудников полностью.
При этом большинство компаний принимало решение по налогу самостоятельно, без обсуждения с сотрудниками.
Интересно, что некоторые крупнейшие ИТ компании Беларуси: EPAM, Wargaming, ScienceSoft, Itransition, a1qa и некоторые другие не компенсируют повышение подоходного налога своим сотрудникам.
Не смотря на то, что большинство компаний в опросе компенсирует повышение подоходного налога, 70% руководителей смотрят в будущее с пессимизмом и ожидают ухудшения условий для ведения ИТ бизнеса в Беларуси, в том числе повышения корпоративных налогов. Только 2% опрашиваемых считает, что условия будут улучшаться, и подоходный налог снова понизят.
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На вопросы ответили руководитеи 250 компаний.
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