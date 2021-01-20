Как ИТ-компании будут решать вопрос с повышением подоходного налога: результаты опроса

Источник материала: Tut.by

С 1 января повысили ставки подоходного налога для работников компаний — резидентов Парка высоких технологий — их подняли с 9% до 13%. Ранее представители ИТ-рынка, комментируя возможное повышение налогов, говорили, что «такие изменения нарушат принцип, действующий в отношении ПВТ в течение последних 15 лет, а именно неизменность законодательства». Неформальное объединение Belarus IT CEO Club провело опрос , собирается ли руководство ИТ-компаний компенсировать это повышение налогов. Вот к каким выводам они пришли.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Клуб Belarus IT CEO Club начал свое существование в феврале 2016 года и является неформальным объединением, основанным на принципах добровольного членства. Проектами клуба пользуются представители около 250 белорусских ИТ-компаний, которые занимаются как аутсорсинговой разработкой программного обеспечения, так и созданием собственных продуктов.

Как говорится в предисловии к текстовым итогам опроса, для ИТ отрасли Беларуси 2021 год начался с повышения подоходного налога для сотрудников компаний-членов ПВТ с 9% до 13%. И хотя налог — подоходный, решение, на чьи плечи ляжет финансовая нагрузка, неочевидное. Конечно, многим компаниям хочется оградить своих сотрудников от изменений зарплат и компенсировать эти 4% из своей прибыли. Но вместе с этим назревает вопрос, а что произойдет, если в будущем поднимется налог на прибыль или увеличится база для начисления взносов в ФСЗН?

Поэтому клуб предложил 250 руководителям ИТ-компаний Беларуси ответить, к какому решению по компенсации повышения подоходного налога они склоняются.

Кто принял участие

В структуре ответивших преобладают компании, оказывающие услуги аутсорсинга или аутстаффинга — 78% опрошенных, 18% составляют — продуктовые компании, а у 4% компаний смешанная модель бизнеса.

Число компаний, участвующих в опросе, с численностью сотрудников до 20 человек — 28%, от 21 до 50 человек — 36%, от 50 до 200 человек — 27%. 1% опрашиваемых компаний имеет в своем штате свыше 500 человек. В некоторых вопросах ответы варьировались в зависимости от численности сотрудников.

85% опрошенных — члены ПВТ, а 15% — нет.

Что ответили участники опроса

Если смотреть результаты в общем, то чуть более половины опрошенных компаний — 52% планируют компенсировать повышение подоходного налога за свой счет. Пятая часть респондентов — 20% перенесли повышение на сотрудников полностью, а 13% компаний решили разделить повышение в различных пропорции 50/50. Для 15% ИТ-компаний этот вопрос не актуален, так как они не состоят в ПВТ.



За чей счет планируете компенсировать 4% — общая выборка, %

Диаграмма ниже показывает результат самого главного вопроса исследования: какое решение по подоходному налогу принимают компании-члены ПВТ?

Компенсировать налог за счет компании будет больше половины компаний — 62%, полностью налог перенесли на сотрудников только 20% и еще 15% компаний приняли решение поделить налоговое бремя 50/50.



За чей счет планируете компенсировать 4% — только члены ПВТ, %

А как будут компенсировать повышение налога в самых крупных ИТ-компаниях?

А чтобы узнать решение по подоходному налогу в самых крупных ИТ компаниях Беларуси, авторы опроса дополнительно собрали информацию из СМИ и отраслевых чатов. По этим сведениям получается следующая картина:

Компенсируют налог

Exadel — частично компенсирует 50/50

SaM Solutions — компенсирует

Godel Technologies — компенсирует

Bamboo Group — компенсирует

exp (capital) — компенсирует

Soldbeg — компенсирует

Gismart — компенсируют

ID Finance — компенсируют

Gurtam — компенсируют

Andersen — компенсирует

Fibery — компенсирует

Flo — компенсирует

VRP Consulting — компенсирует

Не компенсируют налог

EPAM — не компенсирует

IBA Group — не компенсирует

Wargaming / Гейм Стрим — не компенсирует

iTechArt Group — не компенсирует

ScienceSoft — не компенсируют

Softclub — не компенсируют

Itransition- не компенсирует

a1qa — не компенсирует

ISsoft еще не приняли решение, GP Solutions и Leverice пока тоже не определились.

Как отмена льготы по подоходному налогу повлияет на деятельность компании

В опросе компании также попросили ответить, как повышение налога отразится на их дальнейшей трудовой деятельности?

Самый популярный пункт — для нас ничего не изменится. На втором месте — ожидается снижение прибыли более, чем на 4%. Третье место — еще один довод в пользу релокации.

Далее по популярности идут варианты: увеличение заработной платы разработчиков «брутто», переход на зарплату «брутто» вместо «чистыми», уменьшение объема бонусов для сотрудников. Наименее популярный вариант — использование альтернативных схем оплаты в том числе с переводом сотрудников на ИП и тому подобное.



Как отмена льготы отразится на деятельности компании

70% опрошенных респондентов ожидают ухудшение условий для ИТ бизнеса в Беларуси, в том числе дальнейшее повышение налогов.

28% респондентов думают, что больше изменений не будет и условия останутся прежними.

Лишь малая доля опрашиваемых (2%) имеет позитивный настрой. Руководители этих компаний считают, что условия будут улучшаться, и подоходный налог снизят.

Краткие выводы

В опросе участвовали в основном экспортно ориентированные компании, которые занимаются аутсорсингом и аутсаффингом — 78% респондентов. Подавляющее большинство компаний из опроса, а именно, 85% — члены ПВТ, при этом все компании в опросе с численностью сотрудников более 50 человек являются резидентами ПВТ.

Среди компаний-членов ПВТ 62% планируют компенсировать повышение подоходного налога за свой счет полностью, 15% компаний-членов ПВТ разделили дополнительную налоговую нагрузку пополам и 23% компаний перенесли повышение на сотрудников полностью.

При этом большинство компаний принимало решение по налогу самостоятельно, без обсуждения с сотрудниками.

Интересно, что некоторые крупнейшие ИТ компании Беларуси: EPAM, Wargaming, ScienceSoft, Itransition, a1qa и некоторые другие не компенсируют повышение подоходного налога своим сотрудникам.

Не смотря на то, что большинство компаний в опросе компенсирует повышение подоходного налога, 70% руководителей смотрят в будущее с пессимизмом и ожидают ухудшения условий для ведения ИТ бизнеса в Беларуси, в том числе повышения корпоративных налогов. Только 2% опрашиваемых считает, что условия будут улучшаться, и подоходный налог снова понизят.