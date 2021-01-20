В ГАИ рассказали, сколько водителей попались на камеру фиксации средней скорости на Ольшевского

Источник материала: Tut.by

В столичной ГАИ рассказали, сколько нарушителей попадается на экспериментальню камеру, которая фиксирует среднюю скорость движения, сообщает агентство « Минск-Новости ».





Напомним, в столице в качестве эксперимента среднюю скорость решили замерять на улице Ольшевского — на участке от 6-го Путепроводного переулка до дома № 61. Выбрали это место потому, что водители часто ездят здесь с превышением скорости. При этом, там рядом с дорогой расположены две школы и поликлиника, а скорость с 7.00 до 20.00 ограничена 40 км/ч.

В пилотной зоне в тестовом режиме используется программно-аппаратный комплекс RoadEye S01. Он предназначен для формирования фотоматериалов с распознанными государственными регистрационными знаками транспортных средств на контролируемом участке автомобильной дороги. Прибор отображает текущее время и место положения комплекса.

По информации ГАИ, в ноябре пилотную зону проехали 190 008 автомобилей, из них 18 036 — с нарушением правил. В декабре количество проехавших данный участок авто увеличилось (206 402), однако нарушителей стало меньше — 13 466.

Рекордсменом-нарушителем стал водитель BMW, который днем 21 ноября (суббота) проехал этот участок со скоростью 93 км/ч. А днем 23 ноября (понедельник) Toyota разогналась здесь до 85 км/ч.









Пока это пилотный проект, поэтому сотрудники ГАИ к ответственности никого не привлекают. Контроль в этой зоне продолжается.