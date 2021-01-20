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Погода в СНГ: в Кыргызстане ожидается обильный снегопад, в Беларуси – гололедица

20.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стужа отступает. На смену морозам в Москву идет тепло. Сегодня в российской столице комфортные минус 10 градусов, без осадков. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Штормовое предупреждение объявили в Кыргызстане. Обильный снегопад ожидается на большей территории страны. Мокрый снег прогнозируют и в столице. Пока в Бишкеке идет дождь и плюс три градуса. МЧС республики предупреждает водителей об опасности схода лавин на горных участках дорог. Автолюбителям напоминают, что дистанция между машинами на перевалах должна быть не менее 500 метров.

Беларусь

Морозы в Беларуси пока не отступили, но стало чуть теплее. На северо-востоке сегодня около минус 13 градусов, и это самый пессимистичный прогноз по стране. На территории всей республики ожидаются снег и гололедица. Такой зиме жители только рады. На снежных склонах ажиотаж, а в травмпунктах наплыв пациентов. Лидируют «тюбинговые» травмы. За день к медикам обращаются десятки детей и взрослых с ушибами и переломами. Есть и тяжелые случаи. Поэтому любителям зимнего экстрима напоминают: если очень хочется прокатиться на «ватрушке», надо выбрать безопасное для этого место и позаботиться о защите: шлеме, налокотниках и наколенниках.



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