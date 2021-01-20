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Вадим Гурман во время августовской акции протеста в Молодечно / rh.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протестующий — в суде: силовики угрожали изнасилованием, пытались снять штаны Вадим Гурман участвовал в акции протеста против фальсификации итогов выборов.

участвовал в акции протеста против фальсификации итогов выборов, которая прошла в Молодечно 9 августа. Потерпевшими признали сразу шесть милиционеров (некоторые из них хотят получить компенсацию морального вреда). По их словам, парень «заводил толпу, провоцировал агрессию, выкрикивал угрозы».19 августа в суде допросили Вадима Гурмана. Он признает, что был на центральной площади и задавал вопросы присутствующим милиционерам. Например, интересовался, «за что им платят, дают квартиры». Силовики на него не реагировали. После разгона колонны протестующих Гурман пошел домой. Он не признал своей вины по статье об угрозах применения насилия. Рассказывал, что во время задержания 11 августа ему залили газом лицо, били. Избиение продолжилось в отделе милиции.По словам Гурмана, ему и ещё одному задержанному угрожали изнасилованием и пытались снять штаны. Однако милиционеры всё же остановились по команде кого-то из милицейского руководства.«В милиции было страшно, думал, что не выйду уже оттуда», — сказал на суде молодой человек. Он утверждает, что подписывал после задержания под давлением какие-то бумаги, но читать их содержание не мог.Процесс продолжится 21 января.