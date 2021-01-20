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Протестующий — в суде: силовики угрожали изнасилованием, пытались снять штаны

20.01.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Протестующий — в суде: силовики угрожали изнасилованием, пытались снять штаны
Вадим Гурман во время августовской акции протеста в Молодечно / rh.by
В Молодечно судят протестующего 21-летнего Вадима Гурмана. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанная с явным неповиновением законным требованиям представителей власти» (ч. 1 ст. 342 УК) и «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364 УК), сообщает spring96.org.

Вадим Гурман участвовал в акции протеста против фальсификации итогов выборов, которая прошла в Молодечно 9 августа. Потерпевшими признали сразу шесть милиционеров (некоторые из них хотят получить компенсацию морального вреда). По их словам, парень «заводил толпу, провоцировал агрессию, выкрикивал угрозы».

19 августа в суде допросили Вадима Гурмана. Он признает, что был на центральной площади и задавал вопросы присутствующим милиционерам. Например, интересовался, «за что им платят, дают квартиры». Силовики на него не реагировали. После разгона колонны протестующих Гурман пошел домой. Он не признал своей вины по статье об угрозах применения насилия. Рассказывал, что во время задержания 11 августа ему залили газом лицо, били. Избиение продолжилось в отделе милиции.

По словам Гурмана, ему и ещё одному задержанному угрожали изнасилованием и пытались снять штаны. Однако милиционеры всё же остановились по команде кого-то из милицейского руководства.

«В милиции было страшно, думал, что не выйду уже оттуда», — сказал на суде молодой человек. Он утверждает, что подписывал после задержания под давлением какие-то бумаги, но читать их содержание не мог.

Процесс продолжится 21 января.
 
 
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Вадим Гурман участвовал в акции протеста против фальсификации итогов выборов.
 
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