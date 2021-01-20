Источник материала: UDF



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«В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки—Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», — сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь перекрыла транзит по южной части нефтепровода «Дружба» Перекрытие является плановым.

Перекрытие является плановым, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти», пишет