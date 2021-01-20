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Беларусь перекрыла транзит по южной части нефтепровода «Дружба»

20.01.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь перекрыла транзит по южной части нефтепровода «Дружба»
Иллюстративное фото
Беларусь с 20 по 22 января перекрыла транзит нефти на участке «Дружбы» для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.

Перекрытие является плановым, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, пишет ТАСС.

«В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки—Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», — сказал он.
 
 
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