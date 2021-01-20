|
Беларусь перекрыла транзит по южной части нефтепровода «Дружба»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Перекрытие является плановым, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, пишет
«В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки—Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», — сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перекрытие является плановым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)