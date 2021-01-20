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Жители Фаниполя провели ночь без тепла и горячей воды — остановилась котельная

20.01.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жители Фаниполя провели ночь без тепла и горячей воды — остановилась котельная
Фото: TUT.BY
В квартирах жителей Фаниполя уже с середины дня нет ни отопления, ни горячей воды. Об этом Tut.by сообщили читатели. Причина — аварийное отключение котельной.

— О том, что в домах нет тепла, в чате стали писать еще во время рабочего дня. Когда я вернулся домой, батареи в квартире практически уже остыли, — рассказал нам местный житель Игорь.

В семье есть дети, если бы не электрообогреватели, дома бы уже стало совсем холодно, говорит мужчина. По его словам, горячей воды тоже нет.

Котельная на весь Фаниполь одна, что стало причиной ее остановки — местным неизвестно. Устранить все неисправности и возобновить подачу тепла в аварийных службах обещали сначала к восьми вечера, теперь говорят, что к полуночи.
 
 
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Котельная на весь Фаниполь одна, что стало причиной ее остановки — местным неизвестно.
 
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