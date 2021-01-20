Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

Tut.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Фаниполя провели ночь без тепла и горячей воды — остановилась котельная Котельная на весь Фаниполь одна, что стало причиной ее остановки — местным неизвестно.

— О том, что в домах нет тепла, в чате стали писать еще во время рабочего дня. Когда я вернулся домой, батареи в квартире практически уже остыли, — рассказал нам местный житель Игорь.В семье есть дети, если бы не электрообогреватели, дома бы уже стало совсем холодно, говорит мужчина. По его словам, горячей воды тоже нет.Котельная на весь Фаниполь одна, что стало причиной ее остановки — местным неизвестно. Устранить все неисправности и возобновить подачу тепла в аварийных службах обещали сначала к восьми вечера, теперь говорят, что к полуночи.