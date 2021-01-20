Источник материала: UDF



Фото: Пул Первого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полный неадекват: Лукашенко продолжает эксперименты со своим «малышом» «Традиционный электорат Лукашенко сплюнет и отвернется»

«Пул первого» продемонстрировал, как вновь оказавшегося на столе «малыша» Лукашенко упорно пытался напоить крещенской водой.Политологпоразился этому пиар-ходу.– Кто придумал эту тему со шпицем, тому нужно руки из ж…пы вырвать. А за сюжет с распитием святой воды с собакой – расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Два раза, –политолог в телеграм-канале «Беларусь в реальной политике».Он считает, что шпиц на столе «в нормальной ситуации может умилить бьюти-блогершу или хипстера какого, или отвлечь на себя внимание, когда нужно «сбить» тему». Но собака, по его мнению, никак не может помочь в ситуации расколотого общества.– Это не работает, а только подчеркивает уровень неадеквата высочайших пиарщиков и соответственно того, кто их нанял. Традиционный же электорат Лукашенко, увидев такое непотребство, сплюнет и отвернется. Потому как место собаки в конуре или в вольере, а не у лидера страны на столе среди мисок, – раскритиковал пиарщиков Мельянцов.Добавим, что на всех видео, выложенных «Пулом первого» на Крещение, в кадре только двое – Лукашенко и шпиц.