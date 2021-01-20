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Евро вяло укрепляется третий день подряд на открытии БВФБ 20 января

20.01.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро вяло укрепляется третий день подряд на открытии БВФБ 20 января
Иллюстративное фото
Утром на открытии торгов белорусский рубль укрепился к валютной корзине всего на 0,03%.

С начала года стоимость корзины валют упала на 1,28%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:08:

Курс доллара упал на 0,0080 BYN до 2,5429 BYN/USD.

Доллар вплотную приблизился к минимуму за месяц. За последние семь торгов стоимость доллара обвалилась на 0,0369 BYN.

Курс евро подрос ещё на 0,0023 BYN до 3,0892 BYN/EUR.

Стоимость евровалюты растёт уже третий день, но общее укрепление за это время составило всего 0,0079 BYN. До этого евро находился на минимуме за месяц.

Курс российского рубля вырос на 0,0036 BYN до 3,4628 BYN/100 RUB.

Напомним, что по итогам торгов понедельника сотня российских рублей опустилась до минимума за 26 дней.

Московская биржа


Российский рубль открыл торги на Московской бирже утром в среду укреплением к евро и доллару. Так, евро подешевел до 89,18 российских рублей, а доллар до 73,39 российских рублей.

Зарубежные инвесторы за 2020 год вложили в реальный сектор экономики России всего 1,4 миллиарда долларов — в 20(!) раз меньше, чем было в 2019 году.

Ещё меньше последний раз в экономику РФ вкладывались последний раз в далёком 1994 году.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала года стоимость корзины валют упала на 1,28%.
 
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