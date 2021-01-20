Массовая эвакуация: в Минске горел магазин «Евроопт»

ЧП произошло накануне днем в магазине «Евроопт», расположенном в торговом центре «Е-сити» (улица Гашкевича, 3).



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Как сообщили в МЧС, в 13:26 системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» было «обнаружено загорание отложений в электроплите в помещении для варки сиропов магазина». В результате загорания повреждена электроплита.

До прибытия спасателей из здания эвакуированы 200 человек.