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Массовая эвакуация: в Минске горел магазин «Евроопт»

20.01.2021 11:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ЧП произошло накануне днем в магазине «Евроопт», расположенном в торговом центре «Е-сити» (улица Гашкевича, 3).

Массовая эвакуация: в Минске горел магазин «Евроопт»
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, в 13:26 системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» было «обнаружено загорание отложений в электроплите в помещении для варки сиропов магазина». В результате загорания повреждена электроплита.

До прибытия спасателей из здания эвакуированы 200 человек.

 
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ЧП произошло накануне днем в магазине «Евроопт», расположенном в торговом центре «Е-сити» (улица Гашкевича, 3).
 
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