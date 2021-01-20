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«В течение последних 15 лет дается самая большая взятка и строится самый дорогой в мире дворец». Новый фильм Навального о Путине взорвал интернет

20.01.2021 11:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 17,5 миллиона просмотров за сутки собрал в сети новый фильм оппозиционного российского политика Алексея Навального.

«В течение последних 15 лет дается самая большая взятка и строится самый дорогой в мире дворец». Новый фильм Навального о Путине взорвал интернет

«Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования — Владимир Путин — думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы, — отмечается в анонсе. — Сегодня вы увидите то, что считается невозможным увидеть вблизи. Вместе с нами зайдете туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец».

 

Вместе с тем, как обычно, российские власти опровергают любые «нападки» со стороны Фонда борьбы с коррупцией. Так, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о дворце президента не соответствует действительности.

 
 
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Более 17,5 миллиона просмотров за сутки собрал в сети новый фильм оппозиционного российского политика Алексея Навального.
 
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