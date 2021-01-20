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Снежная пещера прямо в подъезде, сосульки в комнатах и каток на лестнице. Вот так живут люди в одном российском общежитии

20.01.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока в Швеции зимой открываются ледяные отели, создатели которых умудряются неплохо  на этом зарабатывать, в России такие «развлечения» подкидывает сама жизнь. Дворец снежной королевы появился в Челябинской области, в городе Чебаркуле, пишет Mash. Каток на лестнице, сосульки в комнатах  — казалось бы, вот она, настоящая русская зима, прямо как в сказке. Вот только жильцы общежития не очень-то ей рады.

Здание на улице Электростальской представляет собой печальное зрелище: каркас износился, канализации просто нет. О горячем душе здешние жильцы, среди которых есть инвалиды, уже и не мечтают. Справлять нужду приходится в биотуалете на улице.

Батареи здесь почти не греют, поэтому люди вынуждены пользоваться электрообогревателями. Из-за сырости на стенах расползается плесень и грибок, с потолка на головы жильцов капает вода… По полу ползают тараканы, а кое-где он вообще провалился из-за прорванной трубы.

Снежная пещера прямо в подъезде, сосульки в комнатах и каток на лестнице. Вот так живут люди в одном российском общежитии
Снежная пещера прямо в подъезде, сосульки в комнатах и каток на лестнице. Вот так живут люди в одном российском общежитии

Однако улучшать  условия проживания никто не спешит. Чиновники предлагают когда-нибудь провести капремонт (за 53 года его не сделали ни разу). Правда, если верить экспертизе, дом ремонту не подлежит. Активисты написали обращение в прокуратуру, чем все закончится, пока непонятно.

 
 
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Пока в Швеции зимой открываются ледяные отели, создатели которых умудряются неплохо  на этом зарабатывать, в России такие «развлечения» подкидывает сама жизнь....
 
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