Джек Ма появился на публике впервые с октября

Источник материала: Onliner

Китайский предприниматель Джек Ма впервые за несколько месяцев появился на публике на фоне продолжающихся проблем его технологичной империи Alibaba с властями. Миллиардер был замечен в среду на видео, которое опубликовала Tianmu News, афилированная с правительством Чжэцзяна. В этой провинции находится город базирования Alibaba.

На видео Ма обращается к десяткам учителей из сельских районов Китая на церемонии награждения. Предприниматель ударился в филантропию в последнее время, когда отошел от операционного управления компанией.

Также на видео показано, как Ма посещает начальную школу города Ханчжоу ранее в этом месяце. На фоне этого акции Alibaba на бирже в Гонконге выросли на 6%.