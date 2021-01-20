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Джек Ма появился на публике впервые с октября

20.01.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Китайский предприниматель Джек Ма впервые за несколько месяцев появился на публике на фоне продолжающихся проблем его технологичной империи Alibaba с властями. Миллиардер был замечен в среду на видео, которое опубликовала Tianmu News, афилированная с правительством Чжэцзяна. В этой провинции находится город базирования Alibaba.

На видео Ма обращается к десяткам учителей из сельских районов Китая на церемонии награждения. Предприниматель ударился в филантропию в последнее время, когда отошел от операционного управления компанией.

Также на видео показано, как Ма посещает начальную школу города Ханчжоу ранее в этом месяце. На фоне этого акции Alibaba на бирже в Гонконге выросли на 6%.

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Китайский предприниматель Джек Ма впервые за несколько месяцев появился на публике на фоне продолжающихся проблем его технологичной империи Alibaba с властями....
 
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