|
У погоды русские горки: завтра резко потеплеет до +4
Источник материала: Onliner
Только недавно мы судорожно
В данный момент, днем 20 января, только в отдельных точках страны теплее 10 мороза. На востоке — вообще под 20. При этом, по прогнозам синоптиков, дневная температура в четверг будет колебаться между 2 градусами мороза и 4 тепла.
Западу надо приготовиться к гололедице. Также стоит опасаться сосулек.
По всей видимости, эта весна сохранится как минимум до конца недели. Следующее время года выбирайте сами. Пока же у белорусов есть последние часы, чтобы все бросить и
|
Свежие газеты
Архив (Разное)