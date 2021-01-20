У погоды русские горки: завтра резко потеплеет до +4

Источник материала: Onliner

Только недавно мы судорожно вспоминали , что такое морозы и как ими пользоваться. Теперь Белгидромет велит срочно готовиться к жаре, даже объявил оранжевый уровень. Завтра кое-где может потеплеть до +4, а это грозит некоторыми сложностями.

В данный момент, днем 20 января, только в отдельных точках страны теплее 10 мороза. На востоке — вообще под 20. При этом, по прогнозам синоптиков, дневная температура в четверг будет колебаться между 2 градусами мороза и 4 тепла.

Западу надо приготовиться к гололедице. Также стоит опасаться сосулек.

По всей видимости, эта весна сохранится как минимум до конца недели. Следующее время года выбирайте сами. Пока же у белорусов есть последние часы, чтобы все бросить и плескаться кипятком на морозе .