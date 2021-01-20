Выражались нецензурной бранью в отношении сотрудника ГАИ, били по машине: еще два уголовных дела по событиям августа (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщили в Следственном комитете, следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовных дел в отношении 33-летнего и 42-летнего мужчин — активных участников групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в августе прошлого года.

По информации Следственного комитета, вечером 9 августа сотрудник ГАИ двигался на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов на пересечении проспектов Машерова и Победителей в Минске.

— Граждане, участвующие в несанкционированных массовых мероприятиях в указанной части столицы, вышли на проезжую часть, заблокировали автомобиль, а также выражались грубой нецензурной бранью в отношении сотрудника ГАИ. Действия сопровождались ударами по машине руками, ногами и различными предметами. Спустя время один из подозреваемых, 33-летний минчанин, был задержан, — рассказали в СК.

В ходе допроса мужчина пояснил следователям, что причиной такого поведения считает «эффект толпы». Накануне он прочитал в интернете о месте проведения беспорядков и направился по адресу, чтобы принять в них участие. Со слов мужчины, он видел проблесковые маячки на служебном автомобиле, слышал звуковые спецсигналы, но, поддавшись на призывы неизвестных ему людей блокировать проезд техники, вышел на проезжую часть и совершил противоправные действия.

— Похожая ситуация произошла также в ночь с 9 на 10 августа прошлого года на перекрестке улиц Богдановича, Янки Купалы и Сторожевской в Минске. По данным следствия, 42-летний минчанин принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на указанном участке столицы, — рассказала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. — Как и в предыдущем случае, он вместе с неустановленными лицами заблокировал движение сотрудникам ГАИ, двигавшимся на служебном автомобиле, перекрыв несколько полос проезжей части. После чего в транспортное средство правоохранителей неизвестные стали бросать различные предметы, а обвиняемый нанес несколько ударов по кузову автомобиля.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. По изъятым во время осмотра с мест происшествия вещественным доказательствам проведены необходимые экспертные исследования.

— К материалам уголовного дела приобщены записи видеорегистраторов, размещенных в служебных автомобилях, а также камер видеонаблюдения и видеоролики, размещенные в интернете. Стоит отметить, что в каждом из случаев обвиняемыми причинен имущественный ущерб на сумму более 2 тысяч рублей, — добавили в СК.

По завершении расследования уголовных дел мужчинам предъявлено обвинение: по ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта); ч. 1 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере); ст. 364 (угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса.

К ним применена мера пресечении в виде заключения под стражу. Уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.