"Правосудие" по-беларуски: зашёл в кафе за мороженым - четыре года "химии"

Вясна . События происходили вечером 14 июля в Минске, напоминает ПЦ







Судья Татьяна Пирожникова посчитала Владимира Хомичкова виновным и назначила ему наказание по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса - два года ограничения свободы, а по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса - четыре года ограничения свободы.





Окончательно назначила наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на четыре года.





Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу ГУВД Мингорисполкома за порчу имущества 104 рубля 40 копеек, в доход государства - госпошлину в размере 5 рублей 23 копейки и 174 рубля, удовлетворить гражданские иски потерпевшего Гутора и Опеченка на компенсацию морального вреда в размере 2500 рублей каждому, взыскать и процессуальные издержки в доход государства в размере 692 рубля 36 копеек.





На заседании, которое прошло 19 января, допросили обвиняемого, суд изучил письменные материалы дела и вещественные доказательства, также прошли прения сторон.





Владимир Хомячков вину не признал, сказал, что в тот день он прогуливался в районе Немиги и зашёл в кафе KFC, чтобы купить мороженое. Никого не толкал, ударить сотрудников не пытался.





В какой-то момент почувствовал на своем плече чью-то руку, затем упал, его вытащили на улицу. Хотел подняться, но кто-то из сотрудников во время задержания сильно сдавил его шею, ему было трудно дышать, и он пытался освободиться.





Затем его подняли, путем загиба руки за спину повели в служебный автомобиль. Задерживало его не менее пяти человек. На вопросы гособвинителя Владимир Хомячков отвечать отказался.





У "потерпевшего" Осколкова уточняли, как сотрудники ОМОН предупреждали граждан о незаконности массового мероприятия, если на одном из представленных в суде видео видно, что сотрудники ОМОН никого ни о чем не предупреждают, а выскакивают из автобуса и хватают всех подряд.





Его также спрашивали, в какой именно момент он предупреждал об этом Хомичкова. В результате Осколков вспомнил, что сказал об этом обвиняемому перед тем, как его посадили в микроавтобус.





Интересно, что несколько раз в суд в качестве свидетеля вызывали Матюхину, но она ни разу не явилась. Также суд отказал в ходатайстве защиты об оглашении ее показаний, которые были даны на предварительно следствии.





Защитник Хомичкова обратил внимание суда, что в показаниях именно этого свидетеля усматривается то, в чем был одет человек, которого задерживали. Также он и подсудимый настаивают, что человек, о задержании которого говорят все потерпевшие и свидетели – не Хомичков, а кто-то другой. При этом на видео из KFC лица задерживаемого человека не видно, а только тело и ноги.









Что было озвучено во время прения сторон?

Гособвинитель считает, что вина Владимира Хомичкова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса, доказана, просила суд признать его виновным и назначить ему в совокупности наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с отбыванием его в учреждении открытого типа. Также просила удовлетворить заявленный гражданский иск потерпевших о возмещении вреда.





Из всех потерпевших участвовать в прениях изъявил желание только Осколков. Он заявил, что не считает себя потерпевшим по данному уголовному делу, т.к. обвиняемый в рамках административного процесса оказал неповиновение при задержании, а не сопротивление, и у него нет никаких претензий к Хомичкову.





Адвокат сказал, что Владимир Хомичков подлежит оправданию по обеим статьям обвинения, т.к. его вина в судебном заседании не была доказана, а в его действиях отсутствует состав преступления.





Он обратил внимание суда на то, что в судебном заседании было исследовано дело об административном правонарушении, в котором имеется постановление суда Центрального района, согласно которому Хомичков был привлечен к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП.





В данном постановлении указано, что судом было установлено: Хомичков принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, выкрикивал лозунги «Ганьба».





Обращаясь к постановлению в качестве обвиняемого, а именно приписывание ему тех действий, которые по мнению уголовного преследования являлись действиями, которые грубо нарушали общественный порядок, видны те же самые действия, которые содержатся в постановлении суда Центрального района - хлопание в ладоши, выкрикивание лозунгов.





При этом ст. 23.34 КоАП предусматривает нарушение установленного порядка проведения несанкционированных массовых мероприятий в тех случаях, когда в деяниях лица, которое привлекается к административной ответственности, нет состава преступления.





Также этим постановлением дана оценка и "неповиновению" Хомичкова законным требованиям двух "потерпевших" по делу – Осколкова и Кудина. При чем указанное неповиновение произошло непосредственно у спецтранспорта милиции, которое не подтверждено ни имеющимися доказательствами, ни видеозаписью.





После того, как был задержан человек в KFC, которого все потерпевшие именуют Хомичковым, данный человек не оказывал никакого сопротивления, и на видео можно было видеть, как сотрудники несут гражданина и передают его в автомобиль.





Что касается обвинения по ч. 2 ст. 363 УК, то согласно законодательству, насилие должно причиняться умышленно и целью применения данного насилия является причинение боли и страданий лицам, которые его задерживают.





Во всех материалах дела, где идет описание действий лица, которое задерживается в помещении кафе, можно увидеть признаки и обстоятельства ненасильственного сопротивления. При этом никто из потерпевших не заявлял, что Хомичков целенаправленно наносил удары.





Согласно показаниям обвиняемого в данном суде и в суде Центрального района, Владимир Хомичков был задержан недалеко от KFC, есть несовпадение по времени фактического задержания подсудимого (23.40) и времени на отсмотренных видеозаписях из кафе (с 23.00 до 23.20), а также на них обвиняемый себя не узнает.





Ни на одной отсмотренной видеозаписи нет момента, где было бы видно лицо задержанного.





Каким образом был идентифицирован Хомичков, как лицо задержанное в KFC, непонятно, т.к. судом не была назначена какая-либо экспертиза, более того не была изъята и приобщена в качестве вещественных доказательств одежда обвиняемого. Все потерпевшие по делу заявляли следователю, что они не запомнили лицо, которое задерживалось, и они не могут его опознать.





В последнем слове Владимир Хомичков просил суд отнестись к делу беспристрастно и вынести законное и справедливое решение. Но, как видим, суд его не услышал...









Другие суды за протестные акции 14 июля:





Суд Московского района Минска 24 декабря приговорил к 4 годам колонии по статье 364 Уголовного кодекса 29-летнего Илью Френя. Его обвинили в насилии в отношении двух сотрудников ОМОНа 14 июля на Площади Победы – он отбивал протестующего от задержания. Илья признал вину частично, так как многого не помнит из-за того, что находился «на адреналине».





Суд Центрального района Минска рассмотрел очередное уголовное дело за протестные акции 14 июля. Часть судебного заседания проходила в закрытом режиме – из-за изучения видео-доказательства с телеграм-канала, который признан белорусскими властями экстремистским. Владислава Устина приговорили к трем годам "химии"





Суд Центрального района 18 ноября приговорил 21-летнего техника Антона Лакишика за нападение на ОМОНовца Евгения Дудкина 14 июля на Немиге к трем годам колонии. Парень вступил в потасовку с ОМОНовцем, когда те начали выхватывать и задерживать протестующих,стоящих в сцепке.





Несмотря на то, что сотрудник минского ОМОНа после потасовки с Антоном не получил телесных повреждений и не обращался в медицинские учреждения, ему возмещен моральный ущерб в тысячу рублей, парень полностью признал свою вину, ему назначили то наказание, которое просил прокурор. Антона Лакишика арестовали в зале суда.