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Навальный передал обращение из СИЗО

20.01.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оно опубликовано на странице политика в инстаграме

Глава российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный передал обращение из следственного изолятора «Матросская тишина», в который его поместили накануне. Слова Навального были опубликованы во вторник вечером на странице политика в инстаграме.

В обращении оппозиционер рассказал об условиях своего содержания – «небольшая комната, окно, железная кровать», подчеркнув в очередной раз, что не жалеет о том, что вернулся в Россию. 

«Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма – полностью рациональный выбор», – отметил Навальный, добавив, что отказывается мириться с беззаконием в России и «молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции».

В конце Навальный заявил, что единственные, кого боится власть, - это те, кто «борется как может». Политик призвал присоединяться к таким людям.

Несколькими часами ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что посетил Навального в СИЗО. Со слов Мельникова, оппозиционер содержится один в трехместной камере, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти двухнедельный карантин. В камере, как утверждает секретарь ОНК, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода.

«Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается», – написал Мельников в своём телеграм-канале.

Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор «Матросская тишина» в понедельник – спустя сутки после его возвращения в Россию из Германии, где политик проходил курс реабилитации после отравления боевым ядом «Новичок». 

В СИЗО Навальный должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу «Ив Роше». Заседание назначено на 2 февраля.

Десятки стран потребовали немедленного освобождения Навального. Штаб политика объявил о масштабных акциях протеста по всей России 23 января.
 
 
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