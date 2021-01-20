Предполагаемая «дочь Путина» подписалась на Навального. Он упомянул ее в расследовании

Источник материала: Tut.by

Пользовательница инстаграма Луиза Розова В., которую называют дочерью Владимира Путина, подписалась на аккаунт Алексея Навального. На это обратили внимание в соцсетях, пишет TJournal .



Источник: TJournal

В ночь на 20 января Луиза Розова опубликовала сторис, где она танцует. Подпись гласит: «Когда тебе уделили всего лишь минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера».

Пользователь Instagram Луиза Розова В., который ведет девушка, названная «Проектом» дочерью президента, выложила небольшое видео после расследования Навального о «дворце Путина» pic.twitter.com/xfhSbJc5I2 — Дождь (@tvrain) January 20, 2021

« Дождь » и « Открытые медиа » предположили, что речь идет о расследовании Навального о «дворце» Путина в Геленджике, которое вышло 19 января. В финальной части фильма глава Фонда борьбы с коррупцией со ссылкой на издание «Проект» упоминает предполагаемую дочь президента и показывает несколько кадров с ней — в общей сложности это занимает около десяти секунд.

В ноябре 2020 года «Проект» выпустил расследование о Светлане Кривоногих, назвав ее близкой подругой Путина. Журналисты выяснили, что она стала акционером банка «Россия» и владелицей горнолыжного курорта «Игора», а в общей сложности получила имущество и активы на 7,7 миллиарда рублей.

В 2003 году у Кривоногих родилась дочь Елизавета. В документах отец не указан, но ее отчество известно — Владимировна. Университет Брэдфорда по просьбе «Проекта» подтвердил сходство Путина и Елизаветы Кривоногих на 70,44%: сходство выше 75% означает, что на снимках один и тот же человек.

«Проект» не стал публиковать фотографии и ссылки на аккаунты несовершеннолетней девушки по этическим соображениям. После запроса журналистов Светлане Кривоногих ее дочь удалила из соцсетей большинство снимков, на которых можно рассмотреть её лицо. Однако в соцсетях вскоре нашли ее инстаграм-аккаунт.

Владимир Путин официально не подтверждал, что у него есть третья дочь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поначалу сказал : «Меня действительно спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю». На пресс-конференции Путин заявил о связи авторов этого и других резонансных расследований со спецслужбами США.