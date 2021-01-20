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Предполагаемая «дочь Путина» подписалась на Навального. Он упомянул ее в расследовании
Источник материала: Tut.by
Пользовательница инстаграма Луиза Розова В., которую называют дочерью Владимира Путина, подписалась на аккаунт Алексея Навального. На это
В ночь на 20 января Луиза Розова опубликовала сторис, где она танцует. Подпись гласит: «Когда тебе уделили всего лишь минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера».
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В ноябре 2020 года «Проект»
В 2003 году у Кривоногих родилась дочь Елизавета. В документах отец не указан, но ее отчество известно — Владимировна. Университет Брэдфорда по просьбе «Проекта» подтвердил сходство Путина и Елизаветы Кривоногих на 70,44%: сходство выше 75% означает, что на снимках один и тот же человек.
«Проект» не стал публиковать фотографии и ссылки на аккаунты несовершеннолетней девушки по этическим соображениям. После запроса журналистов Светлане Кривоногих ее дочь удалила из соцсетей большинство снимков, на которых можно рассмотреть её лицо. Однако в соцсетях вскоре нашли ее инстаграм-аккаунт.
Владимир Путин официально не подтверждал, что у него есть третья дочь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поначалу
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