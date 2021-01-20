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Эксперт: Отток специалистов можно остановить только в одном случае

20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Почему льготы не спасут экономику Беларуси?

Эксперт: Отток специалистов можно остановить только в одном случае

Управляющий компании-резидента ПВТ «Appservice» Валерией Семилетов считает, что действия правительства по отмене ряда льгот могут привести к росту теневой экономики.  

— Если они сначала отменят льготы, а потом снизят ставки, то все уйдут в тень. Потому что платить в ФСЗН 35% — это много, а ведь собираются еще больше увеличить, — отметил эксперт на Примусе.  

В то же время он считает, что сам факт наличия льгот не сможет повлиять на оживление экономики в кризисный период.

— В переходный период всегда государство должно принимать на себя определенный риск и искать источники покрытия кассовых разрывов и снижать налоги. Тогда бизнес начнет оживать, начнут расти поступления, ситуация стабилизируется, сформируется бюджетный профицит.

Это логично: ты сначала инвестируешь доверие или финансы, а потом получаешь от этого отдачу. При этом нужны не льготы, а одинаковые правила игры для всех агентов рынка — и частного предпринимателя, и государственного предприятия, и иностранного инвестора — для всех, — уверен Семилетов.  

По его мнению, зарегулированность и административные методы не приведут к каким-либо положительным результатам.

— Например, когда МТЗ дают льготы и говорят, ты должен сделать то-то или наденем наручники, какой выбор будет делать управленец в таких условиях? Лучше лишний раз не рисковать. Это означает, что мы просто катимся, ничего серьезного не меняем, потому что любые перемены могут привести как к ошибке и потерям, так и к успеху — и это вопрос управленческой ошибки. Она должны быть, если мы хотим, чтобы мы двигались вперед. Если права на ошибку нет, значит, мы будем поддерживать статус-кво, — объяснил Семилетов.

Одним из необходимых условий для вывода экономики из кризиса является наличие квалифицированных специалистов. Их отток из Беларуси, по мнению эксперта, можно остановить.

— Отток специалистов может прекратиться только в случае, если в стране начнется реальный диалог с оппозицией. Тогда, возможно, многие поставят переезд на паузу и начнут смотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Если они будут видеть, что это не попытка в очередной раз обмануть общество, есть высокая доля вероятности, что они примут решение остаться. Потому что патриотизм у нас сейчас, на фоне событий 20-го года, зашкаливает и они останутся просто из чувства патриотизма, — предположил менеджер.

Однако он отметил, что в настоящее время «диалог пока не рассматривался», в том числе ему не известно ни об одном из известных предпринимателей, кого пригласили бы на Всебелорусское народное собрание.

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