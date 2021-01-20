Источник материала: Хартия'97

«Именно Шеремет являлся хранителем информации, которая очень сильно ударила бы по режиму Лукашенко» 5 20.01.2021, 11:50

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Павел Шеремет

Источник записи разговора в КГБ Беларуси дал показания в Украине.

Бывший сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар, опубликовавший запись с обсуждением убийства журналиста Павла Шеремета, дал показания в Украине. Об этом он сам рассказал в интервью "Настоящему Времени" .

Макар, оппозиционный активист и представитель "Белорусского народного трибунала", был тем, кто предоставил изданию EUobserver запись разговора от 2012 года, на которой обсуждается убийство Павла Шеремета. 24-минутная запись была, предположительно, сделана в кабинете главы КГБ во время совещания о начале работы секретного седьмого отдела антитеррористического подразделения "Альфа". По информации источников Макара, спецподразделение "Альфа" было создано в 2012 году в том числе для решения задач по террору и устранению политических конкурентов. В 2008-2012 годах КГБ Беларуси возглавлял Вадим Зайцев.

Исследование петербургской АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов", проведенное по заказу телеканала "Настоящее Время", подтвердило подлинность аудиозаписи.

Макар рассказал, что лично он не предупреждал в 2012 году, когда получил запись, ни российские, ни украинские власти о ставших ему известными намерениях белорусских силовиков, а украинским спецслужбам о записи стало известно только в январе 2021 года. Ранее в интервью "Новой газете" он говорил, что в 2012 году "информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД".

— Когда вы собираетесь в Киев, чтобы дать показания Генпрокуратуре Украины по делу об убийстве Павла Шеремета?

— Я был в Украине с 12 по 16 января. Позавчера я вернулся. Как я уже говорил, после публикации моей информации, которая касается записи в кабинете председателя КГБ Беларуси, ко мне обратились украинские дипломаты. В ходе нашей беседы были достигнуты договоренности о том, что я буду сотрудничать со следствием, которое касается именно возбужденного дела по поводу убийства Павла Шеремета. Позже со мной связались спецслужбы Украины, я также подтвердил, что я готов сотрудничать и дать какие-то показания в ходе проведения каких-то следственных действий. Позже мне передали информацию, что хотели бы, чтобы я прилетел в Украину по поводу того, чтобы были проведены следственные действия со мной. Украинская сторона сообщила, что у них абсолютно нет оснований мне не доверять. Предоставленная мной информация доказывает причастность белорусских спецслужб к данному преступлению, что непосредственно именно госструктуры, специальное подразделение Беларуси, являются заказчиком данного преступления.

В Украине я чувствовал себя в полной безопасности. Я убедился в том, что украинские спецслужбы подтвердили то, что все было в рамках наших договоренностей. Мне была обеспечена государственная охрана 24 часа в сутки, работала она безупречно и профессионально. Я вылетел назад в Вильнюс 16-го числа.

— Вы можете подробнее рассказать о следственных действиях, которые прошли?

— Я дал очень много информации, на мой взгляд, которая касается непосредственно доказательной базы и того, что заказчиком являются белорусские спецслужбы. К огромному сожалению, рассказать что-то более подробно я не могу, потому что у меня есть обязательства перед следственными органами, которые могут навредить следственным действиям. Поэтому, к сожалению, я не могу больше ничего сказать.

— Вы можете сказать, как запись этого разговора попала к вам в руки? Будет ли проведена экспертиза по поводу подлинности этой записи?

— Да, конечно. Запись попала ко мне именно тогда, когда она сделалась, – в 2012 году. Я уже сообщал, что на записи я услышал, что хотят ликвидировать моего друга Олега Алкаева. Я обратился сразу же к американским дипломатам, чтобы они предоставили какую-то помощь. Позже я узнал, что к Олегу Алкаеву обратилась криминальная полиция Германии, что ему необходимо предоставить охрану, также с просьбой, чтобы он не уезжал из города Берлина, а также и Германии, потому что его жизни угрожает опасность. Я понял, что американская сторона сделала какие-то необходимые мероприятия и предупредила о том, что готовится преступление.

Также я уверен, что был предупрежден и Павел Шеремет, который тогда проживал в Российской Федерации. И, наверное, Дудкин и Бородач. Больше у меня никакой информации не было. Потом я сопоставил мои личные убеждения. Мне как-то при разговоре Олег Алкаев говорил, что после того, как к нему обратилась полиция Германии с тем, что его жизни угрожает опасность, он разговаривал с Павлом, и он ему сказал: "Будь осторожен, потому что есть информация, что меня хотят устранить". Но, на мой взгляд, и я спрашивал у Олега, Павел абсолютно ничего не ответил. В принципе, я понимаю, он не был предупрежден, потому что если бы его предупредили, конечно, он бы Олегу все рассказал. Я думаю, если бы его предупредили, может быть, он и сам бы позвонил Олегу и предупредил бы его, но этого не произошло.

— Украинские спецслужбы знали об этой записи до момента ее обнародования, например после убийства Павла Шеремета – после июля 2016 года, – или они узнали только в январе, когда все стало известно всем?

— Да, они узнали только в январе. Когда я находился на следственных действиях в Национальной полиции Украины, мне были предоставлены именно написанные публикации, в которых написано, что я предупредил и Российскую Федерацию, и Украину. Но априори я этого сделать не мог. Первое – потому что я не предупреждал о том, что готовится преступление именно по поводу убийства Павла Шеремета. И второе – в 2012 году Павел Шеремет, по моей информации, находился в Российской Федерации, он проживал в городе Москве. И я не мог предположить, что он в каком-то году уедет в Украину.

— Почему вы не посчитали нужным обнародовать эти записи сразу после убийства Павла Шеремета?

— Я уже говорил об этом. Я не занимался политической деятельностью, не было смысла публиковать данные записи, которые находились у меня. И именно сейчас я это сделал, потому что, полагаясь на то, как поступает белорусский народ, я увидел его единство, я увидел, что народ уже готов бороться с тем диктаторским режимом, который на сегодняшний день существует в Беларуси. И я принял такое решение – публиковать всю свою информацию именно для поддержки народа Беларуси.

И именно после всех этих публикаций и [после] убийства Павла Шеремета, о котором я узнал более подробно – я почитал информацию и понял, что его взорвали в автомобиле, я сопоставил информацию, ту, которая была на записи, – там тоже планировалось устранение Павла Шеремета именно закладкой, которая будет положена в машину. Собственно, так и произошло. И, на мой взгляд, это похоже на показательное убийство, это очень похоже на диктаторский режим Лукашенко.

— Какая у вас версия – почему Шеремет так был опасен для Лукашенко?

— По моей информации, именно Павел Шеремет являлся хранителем той информации, которая очень сильно ударила бы по диктаторскому режиму Лукашенко. Очевидно прослеживается то, что Лукашенко имел личную неприязнь именно к Павлу Шеремету. Та информация, которая имеется непосредственно у меня, я думаю, в скором времени я постараюсь ее обнародовать, и она явно докажет то, что именно белорусский диктаторский режим был причастен к данному преступлению.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, в его машине сработало взрывное устройство. Дело в отношении исполнителей убийства Шеремета передано в суд, а по заказчикам – выделено в отдельное уголовное производство, расследование по которому продолжается.

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