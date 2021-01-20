﻿ Создание концлагерей в Беларуси – не шутка: силовики уже готовят их и знают, кто туда попадет. Что ещё о планах силовиков узнал BYPOL. 21.by
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Создание концлагерей в Беларуси – не шутка: силовики уже готовят их и знают, кто туда попадет. Что ещё о планах силовиков узнал BYPOL

20.01.2021 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На прошлой неделе BYPOL опубликовал сенсационную аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос заместителя МВД Карпенкова, говорит о создании фактически концлагеря для протестующих и признает, что пытки и убийства силовикам разрешил лично Лукашенко. В эфире «Еврорадио» экс-следователь, представитель BYPOL Андрей Остапович рассказал, что после этого слива происходит в рядах действующих силовиков, а также пояснил, что концлагеря для мирных беларусов – это не просто идея, их уже начали готовить. Далее – цитаты Остаповича.  

«Большинство силовиков боятся президента и его репрессивного аппарата»

«Многие не согласны с происходящим и готовы сопротивляться этой власти. В том числе, и среди действующих сотрудников. Люди не желают такой судьбы для нашего народа <...> К нам [после слива скандальной записи] обращались люди, которые готовы помогать – мирные граждане, действующие и бывшие сотрудники, проходящие службу, имеющие отношение к погонам. В том числе, и те, кто из гражданского сектора <...>

Неправильно думать, что все те, кто [из силовиков] на стороне народа, уже решение приняли и ушли. Многие остались в системе и по-прежнему защищают права граждан. Преступность, не связанная с политикой, никуда не делась. Огромный вал людей занимается расследованием обычных уголовных дел, административных. Но качественных, подготовленных сотрудников действительно все меньше – большая часть из них все же ушла. 

Большинство [силовиков] боятся президента и его репрессивного аппарата <...> Поверьте, уехав из одной страны силовиком (исключение – бойцы «Алмаза», спецназа), ты практически ни в одной стране мира больше не нужен будешь. Да, можно поехать в ОАЭ, стрелять, убивать, но людей, готовых к такому, у нас в силовом блоке мало». 

«Это коснется каждого, кто живет на территории Беларуси»

«Главный момент опубликованной аудиозаписи – готовность властей создавать концлагеря <...> Зажимается все население страны, его хотят сделать покорным – это коснется каждого, кто живет на территории Беларуси, даже иностранных граждан <...> Мы и были на политической арене не особо активны, но если Лукашенко удастся удержать власть, он сделает из Беларуси страну изгоев <...> 

Под концлагеря уже создали базу данных. Назначают сотрудников, даже молодых сотрудниц, которые занимаются не самой сложной работой в отделах. Их просто закрепляют за этими базами. И они будут их вести, даже не понимая, что делают – хотя, все они понимают. Но будут думать про себя, что отношения к репрессиям не имеют, мол, я ж не бегаю с палкой и никого не бью, просто сижу в кабинете и добавляю в базу лица, которые совершили административные правонарушения. Но потом это может вылезти боком, потому что они имели отношение к тому, чтобы людей в концлагеря сажали <...> 

Силовики активно готовятся к потеплению. Возобновляют тренировки со щитами с февраля месяца. Уже исходя из опыта, который они получили в августе, им необходимо тех, кого они задерживают – а это уже больше 30 000 людей… Они хотят этих людей не оштрафовать, а изолировать до того момента, пока люди не перестанут сопротивляться нынешней власти. 

Как он [голос на слитой аудиозаписи] говорил, загонять людей как скот в эти концлагеря, чтобы забирать человеческий ресурс у сопротивления. Пропадут люди, которые активнее всего в этом участвуют, а остальные будут бояться туда попасть. Это уже делается – все ресурсы вкинуты именно в это. Подготовка ведется к разгону, лагеря уже определены, базы уже ведется, туда уже вносятся лица». 

 
 
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На прошлой неделе BYPOL опубликовал сенсационную аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос заместителя МВД Карпенкова, говорит о создании...
 
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