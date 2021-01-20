Расследование ДТП под Смиловичами, в котором погиб 12-летний ребенок, завершено. Дело ушло в суд

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Червенского района направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего минчанина, которому инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: ГАИ

Согласно материалам дела, водитель Volvo XC-90 вечером 9 октября ехал в крайней левой полосе трассы М4 со стороны Могилева в направлении Минска со скоростью около 120 км/ч. На 35-м километре дороги при подъезде к обозначенному дорожными знаками пешеходному переходу он проявил невнимательность, не снизил скорость и не уступил дорогу детям, которые находились у правого края проезжей части и хотели пересечь трассу. Как итог — обвиняемый выехал на переход и сбил 12-летнего мальчика , катившего свой велосипед.

В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

— После изучения материалов дела в прокуратуре Червенского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения, — проинформировали в прокуратуре.