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Расследование ДТП под Смиловичами, в котором погиб 12-летний ребенок, завершено. Дело ушло в суд
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Червенского района направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего минчанина, которому инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом
Согласно материалам дела, водитель Volvo XC-90 вечером 9 октября ехал в крайней левой полосе трассы М4 со стороны Могилева в направлении Минска со скоростью около 120 км/ч. На 35-м километре дороги при подъезде к обозначенному дорожными знаками пешеходному переходу он проявил невнимательность, не снизил скорость и не уступил дорогу детям, которые находились у правого края проезжей части и хотели пересечь трассу. Как итог — обвиняемый выехал на переход и
В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
— После изучения материалов дела в прокуратуре Червенского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения, — проинформировали в прокуратуре.
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Смертельная авария произошла вечером 9 октября на трассе М4 Минск - Могилев.
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