Межевич: сейчас проведение ЧМ по хоккею для Беларуси было бы роскошью

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Межевич: крупные спортивные мероприятия - это роскошь

Для Республики Беларусь крупные спортивные мероприятия, которые в нормальной ситуации призваны повышать престиж государства и свидетельствовать о его высоком статусе, сегодня являются роскошью, так как в настоящее время они могут не окупиться. Так считает известный российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

"Сейчас ситуацию никак нельзя назвать нормальной. Идет полноценное наступление на республику, причем с трех сторон: с севера, с юга, и, само собой, с запада. С моей точки зрения, проводить в Минске крупное спортивное мероприятие – это все равно, что в июне 41-го организовывать в белорусской столице парад физкультурников, когда танки противника уже давно прошли Брест и идут напрямую на столицу республики. Роскошь. Это роскошь", – отметил эксперт в комментарии для радио Sputnik Беларусь.

По его мнению, отказываться от чемпионата при этом тоже было бы неправильным и свидетельствовало либо о том, что руководство страны признает какие-то свои ошибки, либо не считает возможным провести мероприятие по финансовым обстоятельствам, либо поддалось какому-то влиянию извне.

"Останется ли чемпионат в Латвии? Я очень сомневаюсь. В условиях, когда экономится буквально каждый евро, и страна сталкивается с уникальной безработицей, которая, примерно, в три раза выше, чем в Беларуси, не думаю, что бюджет Латвии потянет это мероприятие", – рассуждает он.

Напомним, мировой хоккейный форум должен был пройти в мае-июне 2021-го в Минске и Риге. 18 января совет Международной федерации хоккея решил перенести матчи чемпионата из белорусской столицы.

Комментарий известного российского политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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