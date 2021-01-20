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Межевич: сейчас проведение ЧМ по хоккею для Беларуси было бы роскошью

20.01.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Межевич: крупные спортивные мероприятия - это роскошь

Для Республики Беларусь крупные спортивные мероприятия, которые в нормальной ситуации призваны повышать престиж государства и свидетельствовать о его высоком статусе, сегодня являются роскошью, так как в настоящее время они могут не окупиться. Так считает известный российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Сейчас ситуацию никак нельзя назвать нормальной. Идет полноценное наступление на республику, причем с трех сторон: с севера, с юга, и, само собой, с запада. С моей точки зрения, проводить в Минске крупное спортивное мероприятие – это все равно, что в июне 41-го организовывать в белорусской столице парад физкультурников, когда танки противника уже давно прошли Брест и идут напрямую на столицу республики. Роскошь. Это роскошь", – отметил эксперт в комментарии для радио Sputnik Беларусь.

По его мнению, отказываться от чемпионата при этом тоже было бы неправильным и свидетельствовало либо о том, что руководство страны признает какие-то свои ошибки, либо не считает возможным провести мероприятие по финансовым обстоятельствам, либо поддалось какому-то влиянию извне.

"Останется ли чемпионат в Латвии? Я очень сомневаюсь. В условиях, когда экономится буквально каждый евро, и страна сталкивается с уникальной безработицей, которая, примерно, в три раза выше, чем в Беларуси, не думаю, что бюджет Латвии потянет это мероприятие", – рассуждает он.

Напомним, мировой хоккейный форум должен был пройти в мае-июне 2021-го в Минске и Риге. 18 января совет Международной федерации хоккея решил перенести матчи чемпионата из белорусской столицы.

Комментарий известного российского политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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