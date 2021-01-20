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Красна девица: что нужно знать об аллергии на холод?

20.01.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Холодовая аллергия – не миф и не бьюти-тренд в косметологии, а вполне серьезное иммунное заболевание. Да-да, румянец во все щеки не всегда может быть признаком здоровья и красоты.

Если вы вернулись с улицы несколько часов назад, а краснота так и не спала с лица, это может быть симптомом аллергии на холод. Так как же проявляется аллергия и как предупредить ее появление – читайте в руководстве Sputnik.

Что такое аллергия на холод?

Холодовая аллергия давно вошла в список иммунных заболеваний. Несколько лет назад ученые нашли генетическую мутацию, которая определила склонность людей к его проявлению.

© Sputnik / Виктор Толочко
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При аллергии на холод иммунные комплексы организма проявляются под воздействием холодной температуры и создают симптомы аллергии: покраснение, сыпь и зуд. Интересно, что для проявления аллергии иногда достаточно просто умыться ледяной водой и лицо проявит весь спектр своих "эмоций". 

Симптомы аллергии на холод:

– непроходящий румянец;

– покраснение кожи;

– зуд и жжение;

– отеки вокруг губ и глаз;

– сыпь или волдыри.

Где проявляется холодовая аллергия?

Чаще всего страдают открытые участки тела: лицо и руки. Но раздражение может проявиться и под одеждой, если вы очень замерзли.

Минске. © Sputnik / Виктор Толочко">
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как уберечься от холодовой аллергии?

– надевайте одежду "по сезону". Шапка, шарф, варежки – все, что может оценить ваша мама;

– не носите шерстяное или синтетическое белье, это может спровоцировать аллергическую реакцию;

– выпивайте кружку горячего чая или кофе за полчаса до выхода на улицу; 

© CC0 / Pixabay / GoPlaces
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– принимайте антигистаминные препараты, но только по назначению терапевта;

– чаще проветривайте квартиру и используйте увлажнитель воздуха;

– правильно очищайте лицо: замените спиртовые тоники на молочко или пенку для лица. Не забывайте про питательные крема.

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Теги: Минск
 
 
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