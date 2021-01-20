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Красна девица: что нужно знать об аллергии на холод?
20.01.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Холодовая аллергия – не миф и не бьюти-тренд в косметологии, а вполне серьезное иммунное заболевание. Да-да, румянец во все щеки не всегда может быть признаком здоровья и красоты.
Если вы вернулись с улицы несколько часов назад, а краснота так и не спала с лица, это может быть симптомом аллергии на холод. Так как же проявляется аллергия и как предупредить ее появление – читайте в руководстве Sputnik.
Что такое аллергия на холод?
Холодовая аллергия давно вошла в список иммунных заболеваний. Несколько лет назад ученые нашли генетическую мутацию, которая определила склонность людей к его проявлению.
© Sputnik / Виктор Толочко
При аллергии на холод иммунные комплексы организма проявляются под воздействием холодной температуры и создают симптомы аллергии: покраснение, сыпь и зуд. Интересно, что для проявления аллергии иногда достаточно просто умыться ледяной водой и лицо проявит весь спектр своих "эмоций".
Симптомы аллергии на холод:
– непроходящий румянец;
– покраснение кожи;
– зуд и жжение;
– отеки вокруг губ и глаз;
– сыпь или волдыри.
Где проявляется холодовая аллергия?
Чаще всего страдают открытые участки тела: лицо и руки. Но раздражение может проявиться и под одеждой, если вы очень замерзли.
Минске. © Sputnik / Виктор Толочко">
© Sputnik / Виктор Толочко
Мороз в Минске
Как уберечься от холодовой аллергии?
– надевайте одежду "по сезону". Шапка, шарф, варежки – все, что может оценить ваша мама;
– не носите шерстяное или синтетическое белье, это может спровоцировать аллергическую реакцию;
– выпивайте кружку горячего чая или кофе за полчаса до выхода на улицу;
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– принимайте антигистаминные препараты, но только по назначению терапевта;
– чаще проветривайте квартиру и используйте увлажнитель воздуха;
– правильно очищайте лицо: замените спиртовые тоники на молочко или пенку для лица. Не забывайте про питательные крема.
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