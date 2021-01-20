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Беларусь перекрыла транзит нефти на южной ветке «Дружбы»

20.01.2021 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил сегодня, что белорусская сторона перекрыла транзит нефти по участку нефтепровода «Дружба».

Беларусь перекрыла транзит нефти на южной ветке «Дружбы»

По его словам, данные действия Минска не носят чрезвычайного характера, а являются запланированными.

«В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», — сообщил Демин.

 
Теги: Минск
 
 
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Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил сегодня, что белорусская сторона перекрыла транзит нефти по участку нефтепровода «Дружба».
 
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