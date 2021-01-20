Источник материала: АФН

Беларусь с 20 до 22 января перекрыла транзит нефти на участке "Дружбы" в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.

Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, отметив, что остановка прокачки носит плановый характер.

"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице до 22 января из-за реверса участка Михалки - Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь", - назвал Демин причину остановки транзита.