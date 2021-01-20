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Экс-замдиректора Скидельского сахарного комбината приговорили к пяти годам

20.01.2021 13:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бывшего руководителя Скидельского сахарного комбината, задержанного в проком году за взятки, приговорили к серьезному тюремному сроку.

Приговор бывшему экс-главе комбината вынесли в Гродненском районном суде 19 января. Его признали виновным по частям 1 и 2 статьи 430 УК (получение взятки и получение взятки повторно) и приговорили к пяти годам в колонии усиленного режима. Кроме того, бывшему чиновнику будет запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет, и он должен выплатить штраф в размере 500 базовых величин.

Напомним, что в июле прошлого года при получении взятки в размере 1950 рублей был задержан заместитель директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат. Позднее выяснилось, что взятки он получал неоднократно с 2015 года за содействие в заключении договоров на перевозку сахарной свеклы и решении других вопросов. Общий незаконный доход был оценен в 16 тыс. рублей, 14 тыс. из которых обвиняемый возместил.

 

 
 
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Бывшего руководителя Скидельского сахарного комбината, задержанного в проком году за взятки, приговорили к серьезному тюремному сроку.
 
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