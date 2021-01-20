Экс-замдиректора Скидельского сахарного комбината приговорили к пяти годам

Бывшего руководителя Скидельского сахарного комбината, задержанного в проком году за взятки, приговорили к серьезному тюремному сроку.

Приговор бывшему экс-главе комбината вынесли в Гродненском районном суде 19 января. Его признали виновным по частям 1 и 2 статьи 430 УК (получение взятки и получение взятки повторно) и приговорили к пяти годам в колонии усиленного режима. Кроме того, бывшему чиновнику будет запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет, и он должен выплатить штраф в размере 500 базовых величин.