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Катерина Борисевич остается в СИЗО. Пошел третий месяц заключения под стражу

20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

19 января прошло два месяца с момента задержания журналиста TUT.BY Катерины Борисевич, на свободу она не вышла, мера пресечения не изменена, это значит, она продолжает находиться в следственном изоляторе.

Сроки продления меры пресечения не разглашаются, поскольку Генпрокуратура считает это тайной следствия. Второй обвиняемый по делу, врач Артем Сорокин, тоже под стражей, несмотря на признания, которые он дважды озвучил для государственного телевидения.

Катерина Борисевич остается в СИЗО. Пошел третий месяц заключения под стражу

19 ноября 2020 года Катерина Борисевич была задержана. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину предъявили обвинение в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 178 УК РБ).

Поводом стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Это расходится с версией СК и Александра Лукашенко. Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО № 1 Минска. При этом родные Романа к журналистке и доктору претензий не имеют.

За избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.

«После того, как прооперировали Романа Бондаренко, сын приехал домой, и в глазах у него стояли слезы…»

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Теги: Минск
 
 
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