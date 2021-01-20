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Рамзан Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танца

20.01.2021 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Чечни Рамзан Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танца «Заманхо» Рената Цакаева. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте», передает lenta.ru.


Фото: Reuters

По словам главы республики, сначала он потренировался в спортзале с офицером СОБР «Терек» Тимирланом Эдиловым, помощниками руководителя Чечни Умаром Даудовым и Усманом Буруевым, солистом филармонии Майрбеком Хайдаровым и директором ансамбля Ренатором Цакаевым.

Затем был организован вечер бокса, главный поединок которого состоялся между Кадыровым и Цакаевым, состязание также попало на видео. «В начале первого раунда мой соперник Ренат показал, что отдавать победу он просто так не собирается», — рассказал глава Чечни и отметил, что во втором раунде его соперник побывал в нокдауне.

«Рефери Усман Буруев начал вести отcчет, но на пятой секунде Ренат снова встал в стойку и продолжил поединок. До третьего раунда дело не дошло, Ренат пропустил серию ударов и снова оказался на настиле. Судья зафиксировал поражение моего оппонента техническим нокаутом», — заключил Кадыров.

 
 
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