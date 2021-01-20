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Российская рок-группа «Операция Пластилин» выступит в Минске с презентацией нового альбома
Источник материала: Tut.by
Российская рок-группа
Триумфально отпраздновав свой 10-летний юбилей на сцене минского клуба Re:Public, тамбовский анархо-балаган «Операция Пластилин» назначил свое следующее шоу на этой же площадке. Приготовления к выступлению заняли чуть больше года. За это время коллектив успел выпустить с десяток синглов и концертный релиз Post-Quarantine Live. Живой альбом состоит из 12 песен, сыгранных и записанных 25 сентября на юбилейном концерте в московском клубе-гиганте Adrenaline Stadium.
На концерте в Минске музыканты презентуют новый альбом, которого очень ждали фанаты коллектива. Не обойдется шоу и без проверенных временем «боевиков» группы. Билеты на концерт уже в продаже: стоят они от 35 рублей.
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Российская рок-группа «Операция Пластилин» выступит в столичном Re: Public 3 апреля. На сцене клуба музыканты презентуют свой новый альбом.
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