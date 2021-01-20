Российская рок-группа «Операция Пластилин» выступит в Минске с презентацией нового альбома

Источник материала: Tut.by

Российская рок-группа «Операция Пластилин» выступит в столичном Re:Public 3 апреля . На сцене клуба музыканты презентуют свой новый альбом.



Фото: instagram.com/opg_ltd

Триумфально отпраздновав свой 10-летний юбилей на сцене минского клуба Re:Public, тамбовский анархо-балаган «Операция Пластилин» назначил свое следующее шоу на этой же площадке. Приготовления к выступлению заняли чуть больше года. За это время коллектив успел выпустить с десяток синглов и концертный релиз Post-Quarantine Live. Живой альбом состоит из 12 песен, сыгранных и записанных 25 сентября на юбилейном концерте в московском клубе-гиганте Adrenaline Stadium.

На концерте в Минске музыканты презентуют новый альбом, которого очень ждали фанаты коллектива. Не обойдется шоу и без проверенных временем «боевиков» группы. Билеты на концерт уже в продаже: стоят они от 35 рублей.

Когда: 3 апреля, 19.00

Где: Re:Рublic

Сколько: от 35 рублей Купить билет