Российские дизайнеры назвали 19 антитрендов. Сделали разбор с белорусским экспертом

Источник материала: Tut.by

В дизайне интерьера есть приемы, которые считаются морально устаревшими. Чтобы выяснить, каким недавним тенденциям уже «пора», houzz.ru опросил 157 практикующих российских дизайнеров и архитекторов и составил список из 19 антитрендов. А так как при оформлении интерьера многие белорусы в качестве образца берут дизайн-проекты россиян, мы попытались выяснить, насколько наши соседи более прогрессивные в сфере дизайна. Какие из названных в houzz.ru антитрендов совпадают с нашими, а какие в Беларуси все еще на пике популярности, рассказала дизайнер интерьеров Надежда Тимохина.



Фото: houzz.ru

Антитренды по мнению российских дизайнеров

1. Лофты. Последние лет пять дизайнеры настойчиво «прощаются» со стилизациями под индустриальный стиль (лофт в новостройке). Как набивший всем оскомину, лофт фигурировал еще в опросе houzz.ru про морально устаревшие приемы 2018 года. Но до сих пор находятся клиенты, которые просят кирпича, бетона, мебели на металлическом каркасе и брутальной эстетики.

2. Клинкер. При просмотре чужих интерьеров мы редко вдаемся в мотивы заказчика и копируем внешнее, например белый кирпич. Но любой прием уместен, если для него есть основания, если копируется не только внешняя форма. Например, белые кирпичи на фото — часть снесенного завода, детская память о котором была дорога заказчику.

Фото: houzz.ru

3. Рейки. «Деревянные рейки — в 2020-м их стало слишком много, они встречаются везде и повсюду». Речь идет об однотипном использовании реек одного размера с одинаковым шагом, налепленных на стену или в качестве перегородки. Таких интерьеров сейчас очень много.

4. Гексагоны, пэчворк. Когда тренд плотно вписался в масс-маркет, это показатель, что его уже нужно срочно снимать с производства. Допустим, плитка формы гексагон. Этот тренд прошелся по планете более пяти лет назад, а сейчас его эхо еще докатывается до нас с прилавков строительных магазинов общего профиля. И люди массово впитывают в себя эти визуальные шумы. Тренд на гексагоны в плитке уже себя изжил, и его сочетание с другими напольными покрытиями с эффектом перетекания уже всем порядком надоело.

5. Китайские подделки. Покупка китайских подделок известных брендов и икон дизайна — известный антитренд. Стул, который стоит в каждом втором общепите, и понятие «модного интерьера» несовместимы. Полюбившиеся всем стулья Eames и другие культовые популярные предметы смотрятся банально.

6. Тропики. Тропики и джунгли были растущим трендом в 2018-м. А теперь тропические мотивы, листья, пальмы отошли, они уже неактуальны. Сейчас в моде скорее именно натуральные растения и попытки воссоздать маленькие райские оазисы из растений.

Фото: houzz.ru

7. Избыточность. Слишком «сложные решения» как в планировках, так и в отделках, отходят. В интерьере не должно визуально возникать ощущения «сложности». Сейчас тренд на легкость, простоту, лаконичность, даже в самых дорогих проектах.

8. Один стиль. Устарело однозначно все, что имеет принадлежность к какому-то одному стилю и легко считывается, сильная стилизация под один стиль уходит. В моде эклектика, сочетание стилей.

9. Скандинавский белый. Заказывать такие проекты в 2020-м стали однозначно реже, но впервые так единодушно против скандинавских белых интерьеров начали высказываться дизайнеры. Скандинавский стиль, столь модный в последние годы, теряет свои позиции. На смену приходят менее аскетичные стили.

Устарели скандинавские интерьеры в холодной очень светлой гамме. Сейчас идет тенденция в пользу использования смешения цветов, более теплой природной, но не бежевой цветовой гаммы.

10. Не встройка. Уже моветоном считаются шкафы и стеллажи не доходящие до потолка. В современных интерьерах уходят отдельно стоящие шкафы (делаем больше встроенной мебели).

Между тем в классических интерьерах отдельно стоящие предметы по-прежнему используются.

11. Светильники-шары. Светильники с круглыми плафонами за последний год стали необычайно популярны. И своим присутствием в каждом втором российском проекте начинают себя обесценивать. То же касается светильников-обручей: их использовали слишком часто.

Фото: houzz.ru

12. Споты. Еще пару лет назад никто не видел проблемы в спотах. Сейчас дизайнеры активно выступают против освещения с видимыми пучками света. Споты в виде «стаканов» на каждом квадратном сантиметре потолка морально устарели. При необходимости их использовать можно, но без перебора. Свет должен быть максимально рассеянный и функциональный.

13. Пластик в отделке. Морально изжили себя пластиковые откосы и пластиковые белые подоконники с вылетом, пластиковые плинтусы. Сейчас наблюдается органичная и грамотная тенденция ухода от всего искусственного. Экостиль захватывает планету.

14. Пудра. Цветовые сочетания — коралловый и зеленый во всех видах — отживают последние месяцы. Также скоро устареют интерьеры всех оттенков пудры. В будущем это будет такая же примета начала 20-х годов XXI века, какими были желто-синие интерьеры конца 90-х годов века XX.

Фото: houzz.ru

15. Тотальный монохром. Полностью монохромные интерьеры — неинтересные и скучные для человека. Цвет должен присутствовать обязательно: если стены идут как холст, то на холсте должны присутствовать какие-то пятна.

Что касается цвета, однозначно устарело понятие «бежевого интерьера»: когда интерьер полностью собран из коричневых оттенков разной насыщенности. Это уже в прошлом. Место бежевых интерьеров займут яркие, выразительные, очень индивидуальные.

16. Комбинация отделок. Все реже используется сочетание нескольких цветов или декоров на одной стене. Гораздо свежее архитектурные приемы, когда одной стене или объему соответствует один цвет или тип материала.

17. Инста-интерьеры. Вместо статусного хвастовства в моде скромность, вместо показной роскоши — сдержанность ценителя. Личный бытовой комфорт при разработке планировок выходит на первое место.

Больше не модно делать интерьер «для друзей». Сегодня на первом месте — максимальная персонализация пространства.

Фото: houzz.ru

18. Глянцевые цветные кухни. Точно устарели глянцевые фасады на кухне, яркие и пестрые уже не в моде.

19. Чистые цвета. Если говорить о цвете, то сегодня российские дизайнеры стараются не использовать простые цвета (красный, желтый, фиолетовый). Сейчас в тренде их сложные оттенки, такие как болотно-травяной зеленый, насыщенный изумрудно-морской, грязный розово-оранжевый, коралловый и так далее. Эти цвета вошли в моду благодаря движению к естественности — все они встречаются в природе, и теперь мы стараемся привнести эти естественность и экологичность в наш дом.



Фото: houzz.ru

Что на очереди? Некоторые дизайн-приемы назвали всего один-два опрошенных дизайнера из 157 ответивших. Но даже это — показатель того, что возможно вскоре такой прием перестанет быть актуальным. К таким приемам отнесли:

— зеркала в вытянутых овальных рамах;

— классический белый мрамор с легким серым рисунком;

— каретная стяжка и диваны честер;

— толстые выступающие кухонные столешницы и бордюры у кухонь;

— латунь;

— обои в качестве основного покрытия стен (краски в проектах все больше).

Какие из российских антитрендов соответствуют белорусским?

Прежде чем говорить об антитрендах в дизайне, Надежда Тимохина предлагает понять причинно-следственные связи.

— В любых трендах есть отсылка к происходящему в мире, поэтому антитренды, о которых говорят российские коллеги, можно объяснить. Так, на дизайн интерьеров оказала влияние почти год длящаяся пандемия. Люди оказались запертыми в своих домах, и они начали переосмысливать пространство вокруг.



Фото: houzz.ru

Как пример Надежда приводит стиль лофт, который отходит не только потому, что он всем набил оскомину. Но и потому, что он представляет собой отсыл к чему-то индустриальному, неуютному.

— Такие эксперименты не испытали себя временем — тренд на индустриальность отходит. Сюда можно отнести и кирпичную кладку в любом ее виде, и стеклянные перегородки в черных рамах.

Фото: houzz.ru

Между тем дизайнер уверена — перегородки в интерьерах останутся. Хотя бы потому, что нам сейчас нужно много времени проводить на изоляции, и от зонирования отказаться нельзя. При этом внешний вид перегородок будет несколько другим.

— К слову, реечные перегородки, которые российские дизайнеры называют антитрендом, не в моде уже года два. Также в профессиональной сфере давно не в тренде плитка гексагон и пэчворк, о чем и говорится на houzz.ru. Дизайнеры вряд ли сейчас такое предлагают. И уже лет пять никто не заказывает глянцевые цветные кухни — с этим антитрендом тоже согласна.

Не в моде и джунгли на обоях, а также любые искусственные цветы.

— Понятно, откуда взялся тренд тропики. Урбанизация привела к тому, что людям стало настолько сложно вырваться на природу, что они захотели иметь хоть какую-то часть природы у себя в квартире. Появились фитостены, стабилизированный мох, но все это очень дорого, вместо них какое то время в моде были тропические принты в текстиле, обоях.

Не в тренде, по мнению Надежды, и освещение в виде одиночной люстры по центру. Сейчас используют разнообразное, многофункциональное, сценарное освещение, но никак не, скажем, люстру по центру на 12 рожков.

— То же самое касается и спотов. Одно время все почему-то стали думать, что трековыми светильниками по периметру можно осветить всю квартиру. Это исходило от непонимания физики света. Спот дает акцентный свет с узким углом. Такой свет выбивает пучком, высвечивает отдельные места, оставляет мрак. Такой свет некомфортен. Вообще, споты — это освещение больше из ритейла, где спот освещает определенный участок. А осветить им помещение не совсем технически верно.

Теперь о скандинавских интерьерах, создать которые с доступностью «Икеи» несложно. Мы отходим от скучных холодных серых диванов, белых кухонь с филенчатыми фасадами, плитки «кабанчик», мебели цвета «дуб».

— О вот по поводу белого цвета — заблуждение считать, что скандинавы в отделке используют чисто белый цвет, у них всегда есть какой-то оттенок. Белый и черный используются только как акцентные цвета.

Фото: houzz.ru

Еще в статье говорят про избыточность как антитренд. Да, сейчас все стремятся к упрощению, в том числе к удешевлению, отмене сложных элементов. «От этого действительно стоит отходить, ведь это и есть рациональное потребление».

— То же касается и комбинации отделок. Сейчас актуально делать одно базовое покрытие. А тренды зачастую диктуются строителями, которым выгодно делать плиточные врезки, многоуровневые потолки и другие сложные элементы. Потому что это колоссальное удорожание их работы.

А вот про чистые цвета как антитренд Надежда не согласна. Как она объясняет, сейчас прослеживаются глобальные мировые тренды использования чистых природных оттенков, даже если они яркие. Но в основном это приглушенные, припыленные тона — ближе к природным, некислотным.

— По поводу пудры — тоже не сказала бы, что этот цвет отходит. Грамотное сочетание пастельных оттенков вполне себе имеет место быть.

Что касается отходящих монохромных интерьеров, то здесь у дизайнера мнение неоднозначное. Если использовать бежевенький с бежевеньким — то нет. Но деграде от бежевого к бежевому — это актуально.

— Декабрьский номер Elle Decoration назывался 50 оттенков бежевого. В письме редактора было перечисление нескольких десятков цветов, которые так или иначе признаны бежевыми. Сейчас в моде интерьеры в одном цвете, но где градиентом раскатывается цвет. Цвет берется один, но фактура — разная. При этом от холодных серых оттенков ушли. Не в моде и яркие китчевые акценты, актуальны ньюансные, деликатные.

Фото: houzz.ru

Не является трендом и делать интерьеры в одном стиле. Сейчас царит фьюжн. Здорово смешать, скажем, стул из 1960-х и шикарный торшер. Но если то и другое заказано на «Алиэкспресс», то, наверное, не стоит.

— Сейчас мода на осознанный подход к мебели, которая будет с тобой надолго, на рациональное ее использование, на правду — пусть предмет мебели несет не только функциональную нагрузку, но имеет и моральную ценность.

Неудивительно, что сейчас популярно делать реставрацию мебели. «Если у вас есть предмет мебели, скажем, из 1960-х, то лучше инвестировать в качественную реставрацию». А китайские подделки сейчас не в почете.

— Идет откатка к аутентичности, к ремесленническим историям. Лучше найти местный светильник, но оригинальный, нежели заказывать на «Алиэкспресс» подделку.