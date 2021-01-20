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Необычное предупреждение: синоптики напомнили о резком потеплении

20.01.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Резкое изменение погодных условий в Беларуси ожидают в четверг, 21 января, рассказали в Гидрометцентре.

© Sputnik
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Следом за атмосферным фронтом в Беларусь придет теплая воздушная масса с Атлантики. В четверг будет облачно с прояснениями.

"В дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит -2..+4°С", - предупредили синоптики.

Ночью и утром во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед. местами – туман. На отдельных участках дорог - гололедица. По северу страны ждут сильный снег, в том числе мокрый снег. А днем мокрый снег и дождь придут на северо-восток.

Разница в температурах между западом и востоком будет существенная, и особенно – ночью. По юго-западу она может может подняться ночью до +1°С, а на востоке опуститься до -16°С.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Резкое изменение погодных условий синоптики ожидают в четверг, 21 января – местами воздух прогреется до плюс четырех. И берегитесь гололеда и тумана!
 
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