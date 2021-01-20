Журналистка Катерина Борисевич остается в СИЗО после двух месяцев содержания под стражей

Журналистка tut.by Катерина Борисевич остается в следственном изоляторе после двух месяцев содержания под стражей, которые истекли 19 января. Сроки продления меры пресечения не разглашаются.





Как сообщил БелаПАН адвокат журналистки Андрей Мочалов, по Уголовно-процессуальному кодексу срок может быть продлен на один либо два месяца. Конкретизировать информацию относительно Борисевич адвокат не смог из-за подписки о неразглашении.

По словам Мочалова, 19 января он встречался с подзащитной. Она чувствует себя хорошо и «просит всем передавать, что у нее очень бодрое настроение». «Она готовится к суду и действительно считает, что ее содержат в изоляторе незаконно», — сказал он.

Борисевич содержится в восьмиместной камере, и, как рассказал адвокат, «положительно влияет на сокамерниц» — они ведут литературные дневники и разучили 20 танцев мира.

Письма журналистке, по его словам, «приходят плохо». Адвокат полагает, что это могло быть связано с длительной болезнью цензоров в СИЗО. Однако даже после их возвращения к работе Борисевич приходят «редкие письма».

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого активиста Романа Бондаренко, который позже скончался в больнице. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин, который оказывал Бондаренко медицинскую помощь. Он также остается под стражей. Генеральная прокуратура предъявила им обвинение по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию. По предъявленному обвинению Борисевич и Сорокина могут удерживать под стражей до шести месяцев.

Крупнейшие редакции независимых СМИ и журналистские организации обращались в Генпрокуратуру с просьбой избрать Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, однако и она была проигнорирована. Редакция БелаПАН получила ответ за подписью начальника управления Генпрокуратуры Сергея Куратника. В нем указывается, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, однако оставлено без рассмотрения, поскольку БелаПАН не является участником уголовного процесса.

После задержания доктора и журналистки по всей стране прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Белорусские и международные правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными.