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МАЗ вытесняют с российского рынка новых грузовиков

20.01.2021 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Грузовики Минского автозавода все более неуютно чувствуют себя на российском рынке этого сегмента автотранспорта.

МАЗ вытесняют с российского рынка новых грузовиков

Как отмечает autostat.ru, за 2020 год МАЗ продал на территории нашего восточного соседа 3729 грузовиков (за аналогичный период прошлого года — 3847; -3,1%). Это лишь седьмое место (ранее МАЗ долгое время держался в пятерке).

Топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:

  1. КамАЗ — 27,8 тыс. (+0,6% к 2019 году);
  2. ГАЗ — 6,8 тыс. (-23,1%);
  3. Scania — 4,9 тыс. (-12,4%);
  4. Volvo — 4,5 тыс. (-20,7%);
  5. «Урал» — 4,1 тыс. (+27,3%).

Всего за минувший год в России было продано 74,8 тыс. грузовиков (-7,3%).

 
 
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Грузовики Минского автозавода все более неуютно чувствуют себя на российском рынке этого сегмента автотранспорта.
 
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