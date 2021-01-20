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МАЗ вытесняют с российского рынка новых грузовиков
Источник материала: Навiны
Грузовики Минского автозавода все более неуютно чувствуют себя на российском рынке этого сегмента автотранспорта.
Как отмечает
Топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:
Всего за минувший год в России было продано 74,8 тыс. грузовиков (-7,3%).
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Грузовики Минского автозавода все более неуютно чувствуют себя на российском рынке этого сегмента автотранспорта.
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