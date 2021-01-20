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Единственный в мире универсал Mercedes W126 продадут через аукцион

20.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 1990 году немецкое кузовное ателье Caro International построило единственный в своем роде Mercedes S-Class Estate W126. Поклонники Daimler должны знать эту модель: универсал переодически появляется на выставках и шоу. На этой неделе его продадут через аукцион, пишет журнал TopGear.

Единственный в мире универсал Mercedes W126 продадут через аукцион

Машина находится в Аризоне, и организаторы торгов (компания RM Sotheby) ожидают получить за нее от 30 до 40 тысяч долларов. Серийного универсала Mercedes S-Class никогда не было. Хотя Daimler строил 5-дверные представительские модели под заказ для султана Брунея. Ателье Caro International работает до сих пор и специализируется на эксклюзивной доработке салонов автомобилей.

Единственный в мире универсал Mercedes W126 продадут через аукцион

Для постройки универсала Mercedes 560 TEL были использованы некоторые детали от 5-дверного Mercedes W124. Хотя некоторые элементы (например, задние боковые окна) были специально изготовлены для эксклюзивного авто. В движение машину приводит 300-сильный 5,5-литровый V8, работающий в паре с 4-ступенчатым «автоматом».

Единственный в мире универсал Mercedes W126 продадут через аукцион

Первый владелец заплатил за эту необычную машину 337 000 немецких марок. В эту сумму включен автомобиль-донор и все работы по изготовлению универсала. Для сравнения, в то время Volkswagen Jetta стоил в салоне 14 715 немецких марок.

Единственный в мире универсал Mercedes W126 продадут через аукцион
Mercedes-Benz S-Класс II (W126) Рестайлинг, 1985 г.в., 300 000 км
серебристый, седан, дизель 3 л, механическая, задний привод
2551 р.
1000$ / 826€
Mercedes-Benz S-Класс II (W126) 300d, 1984 г.в., 3 000 000 км
черный, седан, дизель 3 л, механическая, задний привод
4592 р.
1800$ / 1487€
Mercedes-Benz S-Класс II (W126) Рестайлинг 560 sec, 1991 г.в., 300 000 км
черный, купе, бензин 5.6 л, автоматическая, задний привод
61 222 р.
24 000$ / 19 833€
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В 1990 году немецкое кузовное ателье Caro International построило единственный в своем роде Mercedes S-Class Estate W126. Поклонники Daimler должны знать эту модель: универсал переодически...
 
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