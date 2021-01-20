Единственный в мире универсал Mercedes W126 продадут через аукцион

Источник материала: Onliner

В 1990 году немецкое кузовное ателье Caro International построило единственный в своем роде Mercedes S-Class Estate W126. Поклонники Daimler должны знать эту модель: универсал переодически появляется на выставках и шоу. На этой неделе его продадут через аукцион, пишет журнал TopGear .





Машина находится в Аризоне, и организаторы торгов (компания RM Sotheby) ожидают получить за нее от 30 до 40 тысяч долларов. Серийного универсала Mercedes S-Class никогда не было. Хотя Daimler строил 5-дверные представительские модели под заказ для султана Брунея. Ателье Caro International работает до сих пор и специализируется на эксклюзивной доработке салонов автомобилей.





Для постройки универсала Mercedes 560 TEL были использованы некоторые детали от 5-дверного Mercedes W124. Хотя некоторые элементы (например, задние боковые окна) были специально изготовлены для эксклюзивного авто. В движение машину приводит 300-сильный 5,5-литровый V8, работающий в паре с 4-ступенчатым «автоматом».





Первый владелец заплатил за эту необычную машину 337 000 немецких марок. В эту сумму включен автомобиль-донор и все работы по изготовлению универсала. Для сравнения, в то время Volkswagen Jetta стоил в салоне 14 715 немецких марок.



