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Жесткое видео из Слонима: мужчина истекает кровью в коридоре больницы, но никто не приходит. ЦРБ ответила, что это было (видео)

20.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В январе в местном паблике Слонима появилось видео не для слабонервных: мужчина сидит в коридоре больницы, к его руке привязан пакет, который постепенно наполняется кровью. Рядом — дверь с надписью «Приемное отделение». Голос за кадром говорит, что врач на обеде, поэтому на пациента «всем плевать». Недавно районная больница рассказала, что произошло с пациентом.

Это видео появилось в группе «Жизнь Слонима» на прошлой неделе. На нем видно мужчину, который сидит в коридоре медучреждения. У него окровавлена рука, а к ней привязан прозрачный пакет, куда стекает кровь.

«Слонимская городская больница, человек истекает кровью, в приемном покое врача нет, послали к врачу в 8-й кабинет. Врач, видите ли, на обеде — всем плевать», — говорит закадровый женский голос.

Если вы слишком впечатлительны, вам вряд ли стоит смотреть это видео.

Видео длится всего лишь 19 секунд, поэтому понять, что именно произошло, невозможно. Журналист Onliner пыталась дозвониться главврачу ЦРБ по номеру, указанному на сайте больницы, — никто не снимал трубку. Также корреспондент обратилась в пресс-службу Министерства здравоохранения — ответа не получила.

Позже появился эмоциональный комментарий в группе Слонимской ЦРБ во «ВКонтакте».

«Пациент, проживающий в агрогородке Мижевичи, около 11 часов 11.01.2021 года обратился в Мижевичскую участковую больницу к врачу общей практики в связи с полученной травмой кисти (поранил кисть ножом). После проведенного осмотра, обработки раны и наложения асептической повязки выставлен диагноз резаная рана левой кисти. Рекомендовано обратиться к врачу-травматологу ЦРБ для наложения швов, выдано направление. От поездки к травматологу пациент устно отказывался, однако дочь, сопровождавшая его, сказала, что у нее есть личный транспорт, уговорит отца и отвезет его самостоятельно. В вызове машины скорой медицинской помощи для транспортировки пациент не нуждался. Расстояние от Мижевичской участковый больницы до ЦРБ — 28 км, время доезда — около 25—30 минут», — так начался пост в группе районной больницы.

Далее говорится, что через полтора часа (в 12:54) пациент в сопровождении дочери обратился в кабинет травматолога — больница ссылается на камеры видеонаблюдения поликлиники. У врача-травматолога был обед с 12:30 до 13 часов, его не было в кабинете, а медсестра порекомендовала обратиться в приемное отделение ЦРБ.

Жесткое видео из Слонима: мужчина истекает кровью в коридоре больницы, но никто не приходит. ЦРБ ответила, что это было (видео)

«Согласно изученной аудиовидеозаписи приемного отделения, пациент с дочерью обратились в 12:59, сказав, что врач-травматолог поликлиники на обеде. Медицинской сестрой приемного отделения сразу же был вызван по телефону врач-травматолог. В указанное время в приемном отделении проводился осмотр двоих пациентов. В коридоре приемного отделения, кроме пациента, никого не было. Медицинские работники приемного отделения на обеде не находились. В 13:02 пациент осмотрен врачом-травматологом в перевязочном кабинете приемного отделения, проведена хирургическая обработка раны, наложены два шва, асептическая повязка. Пациент направлен на амбулаторное лечение», — говорится в посте больницы.

Время ожидания врача в приемном отделении составило три минуты. Позже идут эмоции и оценки.

«Много или мало? Автору видео следовало привезти своего отца сразу после получения направления от врача участковый больницы, а не ожидать дома около 1,5 часа и не суметь перебинтовать своему отцу кисть, видя, что повязка пропиталась кровью. Следует бояться тех людей, которые элементарную помощь не могут оказать, потому что для них важнее окажется снять видео», — говорится в паблике районной больницы.

 
 
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В январе в местном паблике Слонима появилось видео не для слабонервных: мужчина сидит в коридоре больницы, к его руке привязан пакет, который постепенно...
 
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