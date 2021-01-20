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Авторы God of War работают над новым неанонсированным проектом
Источник материала: Onliner
Игровая студия Sony Santa Monica, известная перезапуском God of War в 2018 году, опубликовала вакансию на пост художественного руководителя. В описании вакансии говорится о том, что будущему сотруднику предстоит поработать над еще не анонсированным проектом.
Намеки на запуск в работу нового неанонсированного проекта прослеживаются и в других вакансиях студии. Это может быть как запуск в работу третьей части God of War, так и какой-то проект в рамках новой для студии интеллектуальной собственности.
Кори Барлог, руководитель разработки Sony Santa Monica, в одном из интервью говорил, что в будущем хотел бы создать что-то полностью свое.
Параллельно, судя по всему, завершается работа над сиквелом God of War. Анонсирующий трейлер был продемонстрирован во время презентации PlayStation 5 в прошлом году. Релиз сиквела ожидают в 2021 году.
2018 г, экшен, файтинг, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Игровая студия Sony Santa Monica, известная перезапуском God of War в 2018 году, опубликовала вакансию на пост художественного руководителя. В описании вакансии говорится о том,...
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