Авторы God of War работают над новым неанонсированным проектом

Источник материала: Onliner

Игровая студия Sony Santa Monica, известная перезапуском God of War в 2018 году, опубликовала вакансию на пост художественного руководителя. В описании вакансии говорится о том, что будущему сотруднику предстоит поработать над еще не анонсированным проектом.

Намеки на запуск в работу нового неанонсированного проекта прослеживаются и в других вакансиях студии. Это может быть как запуск в работу третьей части God of War, так и какой-то проект в рамках новой для студии интеллектуальной собственности.

HOT JOB: ART DIRECTOR We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title! If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021

Кори Барлог, руководитель разработки Sony Santa Monica, в одном из интервью говорил, что в будущем хотел бы создать что-то полностью свое.

Параллельно, судя по всему, завершается работа над сиквелом God of War. Анонсирующий трейлер был продемонстрирован во время презентации PlayStation 5 в прошлом году. Релиз сиквела ожидают в 2021 году.