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Авторы God of War работают над новым неанонсированным проектом

20.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Игровая студия Sony Santa Monica, известная перезапуском God of War в 2018 году, опубликовала вакансию на пост художественного руководителя. В описании вакансии говорится о том, что будущему сотруднику предстоит поработать над еще не анонсированным проектом.

Намеки на запуск в работу нового неанонсированного проекта прослеживаются и в других вакансиях студии. Это может быть как запуск в работу третьей части God of War, так и какой-то проект в рамках новой для студии интеллектуальной собственности.

Кори Барлог, руководитель разработки Sony Santa Monica, в одном из интервью говорил, что в будущем хотел бы создать что-то полностью свое.

Параллельно, судя по всему, завершается работа над сиквелом God of War. Анонсирующий трейлер был продемонстрирован во время презентации PlayStation 5 в прошлом году. Релиз сиквела ожидают в 2021 году.

Игра God of War для PlayStation 4
26 отзывов
2018 г, экшен, файтинг, приключения, одиночная игра, с 18 лет
33,00 р.
11 предложений
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Игровая студия Sony Santa Monica, известная перезапуском God of War в 2018 году, опубликовала вакансию на пост художественного руководителя. В описании вакансии говорится о том,...
 
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