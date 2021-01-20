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Пружаны вышли на акцию в поддержку шахтеров «Беларуськалия»
Источник материала: Хартия'97
Пружаны вышли на акцию в поддержку шахтеров «Беларуськалия»
Вместе мы — сила!
Пружанские партизаны провели акцию солидарности с работниками ОАО «Беларуськалий», сообщает телеграм-канал
«Пружаны поддерживают «Беларуськалий» после вчерашнего незаконного решения суда и солидарны со всеми бастующими работниками заводов, - пишут наши читатели. - Вместе - мы сила!».
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