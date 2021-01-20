ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Может ли называться белорусом тот, кто распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления?»

20.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Может ли называться белорусом тот, кто распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления?»

3
  • 20.01.2021, 12:43
  • 1,310
«Может ли называться белорусом тот, кто распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления?»
Андрей Кравченко

Известный белорусский легкоатлет жестко ответил Баскову.

Известный белорусский легкоатлет Андрей Кравченко поделился мнением о словах Дмитрия Баскова, который назвал представителей Белорусского фонда спортивной солидарности предателями, сообщает «Трибуна».

- Как относитесь к словам Баскова по отношению к фонду солидарности? Он назвал представителей фонда предателями, что они не могут называться белорусами.

– А может ли человек называться белорусом, который в открытую распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления? Какой он подает пример детям Беларуси? Может, стоит разобраться, кто предатель: он или люди из фонда?

- То, что Басков остался на посту главы ФХБ после смерти Романа Бондаренко, повлияло решение перенести чемпионат из Минска?

– 100%. В любой нормальной стране, когда происходит что-то такое с руководителем, даже если проходит какой-нибудь слух, то человек сразу подает в отставку, но только не в Беларуси. У нас он делает вид, как будто ничего не произошло. Так не должно быть.

- Его дальнейшее пребывание на посту главы ФХБ может привести к международной изоляции нашего хоккея?

– Насколько я слышал, сейчас ведется расследование по поводу его. Если там все докажут, а я думаю, что докажут, то для будущего нашего хоккея это будет нехорошо, – сказал Кравченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сёння быў такі жудасны выпадак!» Маці лекара Сарокіна распавяла, што ён казаў пра забойства Бандарэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by