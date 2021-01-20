Источник материала: Хартия'97

«Может ли называться белорусом тот, кто распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления?» 3 20.01.2021, 12:43

1,310

Андрей Кравченко

Известный белорусский легкоатлет жестко ответил Баскову.

Известный белорусский легкоатлет Андрей Кравченко поделился мнением о словах Дмитрия Баскова, который назвал представителей Белорусского фонда спортивной солидарности предателями, сообщает «Трибуна» .

- Как относитесь к словам Баскова по отношению к фонду солидарности? Он назвал представителей фонда предателями, что они не могут называться белорусами.

– А может ли человек называться белорусом, который в открытую распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления? Какой он подает пример детям Беларуси? Может, стоит разобраться, кто предатель: он или люди из фонда?

- То, что Басков остался на посту главы ФХБ после смерти Романа Бондаренко, повлияло решение перенести чемпионат из Минска?

– 100%. В любой нормальной стране, когда происходит что-то такое с руководителем, даже если проходит какой-нибудь слух, то человек сразу подает в отставку, но только не в Беларуси. У нас он делает вид, как будто ничего не произошло. Так не должно быть.

- Его дальнейшее пребывание на посту главы ФХБ может привести к международной изоляции нашего хоккея?

– Насколько я слышал, сейчас ведется расследование по поводу его. Если там все докажут, а я думаю, что докажут, то для будущего нашего хоккея это будет нехорошо, – сказал Кравченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .