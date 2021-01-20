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«Может ли называться белорусом тот, кто распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления?»
Источник материала: Хартия'97
«Может ли называться белорусом тот, кто распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления?»
Известный белорусский легкоатлет жестко ответил Баскову.
Известный белорусский легкоатлет Андрей Кравченко поделился мнением о словах Дмитрия Баскова, который назвал представителей Белорусского фонда спортивной солидарности предателями, сообщает
- Как относитесь к словам Баскова по отношению к фонду солидарности? Он назвал представителей фонда предателями, что они не могут называться белорусами.
– А может ли человек называться белорусом, который в открытую распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления? Какой он подает пример детям Беларуси? Может, стоит разобраться, кто предатель: он или люди из фонда?
- То, что Басков остался на посту главы ФХБ после смерти Романа Бондаренко, повлияло решение перенести чемпионат из Минска?
– 100%. В любой нормальной стране, когда происходит что-то такое с руководителем, даже если проходит какой-нибудь слух, то человек сразу подает в отставку, но только не в Беларуси. У нас он делает вид, как будто ничего не произошло. Так не должно быть.
- Его дальнейшее пребывание на посту главы ФХБ может привести к международной изоляции нашего хоккея?
– Насколько я слышал, сейчас ведется расследование по поводу его. Если там все докажут, а я думаю, что докажут, то для будущего нашего хоккея это будет нехорошо, – сказал Кравченко.
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«Может ли называться белорусом тот, кто распивает алкоголь в машине и был замечен на месте преступления?»
Известный белорусский легкоатлет жестко ответил Баскову.
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