Источник материала: Хартия'97

Человек с золотым ершиком 1 Людмила Шабуева, «Эхо Москвы»

20.01.2021, 12:36

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Главное изменение после расследования Навального о дворце в Геленджике — полная десакрализация Путина.

Многие пишут, что ничего не изменится после расследования Навального. Однако изменения уже есть.

За последние пять лет произошла абсолютная сакрализация Путина. Путин вождь или Путин божество. Он стал абсолютно недосягаем для всех. Этот его исход в бункер, редкие комментарии (чаще Пескова), поредевший список журналистов на пресс-конференциях.

Кстати, часть написанных для них вопросов, укрепляло людей в мысли, что Путин не просто человек, а сверхчеловек. «А что такое любовь? А что вам нравится покушать? А как поживает ваша собака?» — эти вопросы задавались с придыханием и с таким же придыханием комментировались ответы по ТВ. Шутки, что Россия начинает напоминать Северную Корею перестали быть смешными.

Изменения в конституцию специально под Путина и пожизненное сенаторство. В конце концов, эта фраза — «не будет Путина, не будет и России». А как Терешкова сказала, попросив его остаться: «Зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо вообще предусмотреть ограничения по числу президентских сроков». А до этого, что она сказала? «У нас было много встреч с избирателями последние полтора месяца и практически везде они говорили о будущем, о том, кто возьмет на себя ответственность за страну? Предложения были разными: кто-то прямо говорил, что надо, чтобы Путин обязательно остался, кто-то выступал за обновление власти, за новые лица, но при этом у них была оговорка: нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом» — сказала Валентина Владимировна. Не знаю, как вам, но я вижу отношение к нему, как к сверхчеловеку, одному лишь способному взять на себя ответственность управления страной. Причем Терешкова говорит, что так считает не она, а все люди. Ну, Северная Корея же, ей-Богу.

Попробуйте вспомнить, кто за последние 2-3 года сказал про Путина лично что-то негативное? Да, есть редкие эксперты, которые иногда на «Эхе Москвы», чаще в ночное время, могли что-то очень аккуратненько произнести, подбирая слова. Даже несистемная оппозиция критиковала власть со словом «власть», но не Путин. Уж даже Чичваркин (хотя он бизнесмен), недавно в интервью говорил, что Путин многому научился в дзюдо, умеет единственный соблюдать баланс и, как руководитель, талантлив. Хотя Чичваркин живет в Лондоне и бояться ему нечего. С другой стороны, на вопрос, не думает ли он, что к нему придут с Новичком, ответил: «Думаю». Самый яркий пример — тот же Навальный. Он ведь никогда не выступал раньше против Путина, обратите внимание.

Обсуждения личной жизни в СМИ Путина жестко карались. Человека могли выкинуть из пула Путина за вопрос не по плану. А вспомните ярославскую историю, когда какой-то чудак написал на заборе: «Путин… и дальше ругательное слово». Чудака нашли и посадили на 30 суток, человека, который выложил фото в сеть много раз вызывали на беседы, а Роскомнадзор за упоминание этого случая в местных СМИ заблокировал новостные сайты. Причем СМИ не использовали ругательное слово, они так и написали: «На здании УВД появилась надпись: Путин *****». А сколько появилось законов, запрещающих неуважительно высказываться о власти? Нам всем давали понять, что про Путина можно только подумать плохо, про себя. Надпись на заборе — это ведь по сути мелкое хулиганство. Но мы наблюдали другую картину. Два огромных ведомства, РОВД и Роскомнадзор, почти неделю безвылазно занимались этим вопросом. Все это впитывалось нами, формировало определенное отношение и страх.

Знакомство, работа с Путиным (даже если это охранник), игра в хоккей с Путиным позволяли занять самые высокие должности в стране. Например, губернатора Ярославской области на выборах в первую очередь представляли, как человека из команды Путина и сулили плюшки за выбор этого кандидата, потому что он находится близко к телу.

В общем, Путин превратился из просто лидера нации в лидера нации от Бога.

И вдруг приезжает Навальный, который должен был по всем законам жанра сидеть тихо и не просто попадает в тюрьму, а одновременно с этим выкладывает расследование, где говорит о Путине как о человеке, обвиняет его в коррупции и издевается. Самое интересное в этом расследовании, на мой взгляд, это не дворец, а десакрализация. Вспомните, что Навальный говорил о жадности, о плохом вкусе, о шесте в кальянной, о скрепе в виде собственного казино и даже про золотой ершик и держатель для туалетной бумаги. Читая комментарии, я вижу, как многие потрясены этим. Кому-то смешно. Кто-то сочувствует, насколько же это убого.

Представьте, как сейчас им в Кремле обидно? Они ведь эту сакрализацию много лет взращивали, столько людей на зарплате сидели, чтобы ее поддерживать, на ней столько всего держалось, а тут Навальный подбегает и срывает корону на глазах у изумленной публики. Разве это не важное изменение? Все, теперь Путин просто человек, пусть даже у него есть дворец в Геленджике с золотым ершиком.

Людмила Шабуева, «Эхо Москвы»

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